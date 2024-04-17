В Украине стремительно взлетели цены на популярный продукт: какая стоимость

Украинские фермеры начали постепенно повышать цены на белокочанную капусту. Сейчас прошлогодняя капуста поступает в продажу по 8-13 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Соответственно, скоро следует ожидать подорожания и в супермаркетах.

О сложившейся тенденции сообщают аналитики EastFruit. Они отмечают, что свое решение производители аргументируют сезонным сокращением предложения этой продукции на фоне стабильно высокого спроса.

В настоящее время объемы белокочанной капусты по урожаю 2023 года на рынке значительно уменьшились, при этом спрос на этот продукт остается высоким. В связи с этим фермеры, у которых еще запасы этой капусты, повышают цены на нее.

Впрочем, цены на капусту в Украине в среднем на 38% ниже, чем годом ранее. Однако рыночные участники не исключают, что тенденция роста цен может продолжиться в связи со стремительным уменьшением запасов в хозяйствах.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

В крупных сетях супермаркетов повышения цен на капусту пока не произошло. Так, по мониторингу OBOZ.UA, 17 апреля ее продают в среднем по 12 грн/кг. В частности:

АТБ – 12,95 грн/кг

Varus – 12,90 грн/кг

Сельпо – 11,20 грн/кг

Фора – 12,90 грн/кг

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно снизились цены на импортные томаты. Так, в конце прошлой рабочей недели (8-12 апреля) они стоили 70-80 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем неделей ранее.

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