Правила получения карт ПриватБанка: нужно ли будет платить за доставку с 1 января

Государственный ПриватБанк будет бесплатно доставлять свои карты в 2025 году. При чем как по Украине, так и по миру.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые:

перевыпустили действующую платежную карту;

открыли новую цифровую карту через Приват24.

"ПриватБанк продлил до конца наступающего 2025 бесплатную отправку банковских карт с доставкой по всей Украине. И в 48 стран мира", – говорится в сообщении.

Как заказать новую карту ПриватБанка

В то же время, напомнили в банке, заказать новую или перевыпустить действующую карту можно в несколько шагов. Для этого нужно:

Оформить заявку в Приват24.

Получить карту в отделении или почтамате Новой Почты по Украине и через Новую Почту или Укрпочту за границей.

"Бесплатно банк доставляет кредитку "Универсальная", карту для выплат, в том числе пенсионные и социальные карты. А также бизнес-карту "Ключ к счету" для предпринимателей", – рассказали в ПриватБанке.

ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые забрал банкомат

В то же время, ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в его банкоматах карты. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты. Такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

Как сообщили в самом учреждении, банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Ее придется восстанавливать – однако для этого нужно обращаться в банк, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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