Остался месяц: украинский госбанк изменил срок действия своих карт

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в самом банке. Там:

Объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

Рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год.

Кроме того, в банке призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, получить ее. Для этого стоит обратиться в отделение Ощадбанка.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в марте 2024 года, до 30 сентября 2024-го.

Что будет с картами, у которых закончился срок действия

В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Изменения в тарифах Ощадбанка

В то же время, с 1 октября Ощадбанк изменил тарифы для всех карт своих клиентов. Как рассказали в самом банке, для корпоративных карт:

комиссия за снятие средств в банкоматах банка составит 0,9% (минимум 5 грн);

услуга SMS-информирования обойдется в 25 грн в месяц.

Для других карт:

для детской карты повышен лимит бесплатного снятия средств – с 2 000 грн до 3 000 грн в месяц;

для зарплатных, пенсионных и социальных карт – SMS-сообщения будут стоить 15 грн в месяц (Viber остается без изменений);

для частных и кредитных карт – SMS-сообщения будут стоить 25 грн в месяц, Viber – 15 грн в месяц; Push-сообщения остаются удобным и бесплатным информационным каналом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в другом госбанке – ПриватБанке – напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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