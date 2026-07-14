Украинские АЗС выставили новые цены на бензин: сколько стоит литр

За последние сутки на украинских АЗС подешевел бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 14 июля его продают в среднем по 74,62 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. В экспертных кругах тем временем ожидают, что на этой неделе резкого изменения стоимости топлива уже не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. При этом аналитики отмечают: в случае новой эскалации на Ближнем Востоке есть риски роста цен.

"Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни... Рост оптовых цен дизтоплива и бензина А-95 полностью нивелировал потенциал к снижению ценовых показателей на АЗС. Так что на этой неделе цены на бензин будут в основном неизменными", – рассказали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 69,3-78,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены – на АЗС Rodnik.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в настоящее время нет дефицита топлива – рынок обеспечен необходимыми объемами, а импорт и логистика работают в штатном режиме. Несмотря на российские атаки на топливную инфраструктуру, правительство и участники рынка уже готовят дополнительные механизмы защиты и мобильные модели поставок, чтобы украинцы и в дальнейшем были обеспечены топливом.

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