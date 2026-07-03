Будет ли в Украине дефицит топлива: в правительстве рассказали, что происходит

В Украине в настоящее время нет дефицита топлива – рынок обеспечен необходимыми объемами, а импорт и логистика работают в штатном режиме. Несмотря на российские атаки на топливную инфраструктуру, правительство и участники рынка уже готовят дополнительные механизмы защиты и мобильные модели поставок, чтобы украинцы и в дальнейшем были обеспечены топливом.

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Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев во время выступления на часе вопросов к правительству. По его словам, на сегодняшний день ситуация с обеспечением топливом остается под контролем.

Импортные поставки осуществляются без перебоев, логистические маршруты функционируют, а операторы рынка располагают необходимыми ресурсами для обеспечения потребителей. Министр подчеркнул, что на данный момент никаких предпосылок для возникновения дефицита топлива в гражданском секторе нет. В то же время правительство продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы.

По словам Соболева, аналогичные риски уже возникали ранее во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда война между США, Израилем и Ираноммогла повлиять на мировой рынок топлива. Тогда украинские власти совместно с участниками рынка приняли ряд превентивных мер, которые позволили избежать перебоев с поставками топлива и не допустить развития кризисной ситуации.

Сегодня правительство продолжает работать в тесном взаимодействии с областными военными администрациями, сетями автозаправочных станций и импортерами. Ежедневно проводятся консультации по обеспечению различных регионов страны топливом, а также разрабатываются новые модели логистики, которые позволят оперативно доставлять ресурс даже в сложных условиях.

Одним из вариантов является использование мобильных схем поставок, когда топливо будет доставляться напрямую транспортом без накопления больших запасов на отдельных нефтебазах или АЗС. Такой подход должен снизить риски потерь в случае новых российских ударов по инфраструктуре.

Особое внимание правительство уделяет защите самих автозаправочных станций. Совместно с представителями топливного рынка в настоящее время разрабатывается механизм страхования или создания специального совместного фонда. Предполагается, что он позволит компенсировать расходы компаний после атак или финансировать меры, необходимые для поддержания стабильной работы топливной инфраструктуры.

Фактически речь идет о создании дополнительной системы финансовой поддержки, которая поможет операторам быстрее восстанавливать работу после возможных повреждений и обеспечивать бесперебойные поставки топлива потребителям. В то же время эксперты отмечают, что российские удары по украинским автозаправочным станциям представляют собой целенаправленную кампанию по уничтожению топливной инфраструктуры.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар подчеркивает, что атаки происходят в разных регионах страны — от приграничных областей до крупных городов, а их целью является затруднение логистики и парализация жизни в прифронтовых районах. По словам эксперта, такая тактика используется Россией не впервые.

Подобные удары уже наносились по автозаправочным станциям, энергетическим объектам, подстанциям и железнодорожной инфраструктуре. В то же время даже несмотря на повреждения отдельных АЗС украинцы не останутся без топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в нескольких регионах России на автозаправочных станциях начали вне очереди обслуживать чиновников и владельцев служебных удостоверений. О таких случаях сообщили местные журналисты, депутаты и очевидцы. В отдельных случаях обычным водителям отказывали в продаже бензина, тогда как служебные автомобили заправляли без ожидания.

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