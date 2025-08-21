Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

Украинские АЗС заметно переписали цены на бензин А-95. Так, 21 августа они продают его в среднем по 58,6 грн/л, что сразу на 32 коп. ниже, чем днем ранее.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 53,52-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта. Здесь бензин стоит 53,52 грн/л.

По областях же цены выставили на уровне 57,8-60,24 грн/л. Самые высокие зафиксированы в:

Черниговской – в среднем, 60,24 грн/л;

Кировоградской – 59,42 грн/л;

Черновицкой – 59,41 грн/л.

Дешевле всего же топливо продают в Закарпатской области – в среднем, 57,8 грн/л. А также Харьковской – 57,86 грн/л.

АЗС готовятся переписывать текущие цены на бензин

В то же время, в Украине ожидается рост стоимости автотоплива – в частности, бензина. Впрочем, ожидают в Нацбанке, подорожание не будет резким. Соответственно, скачка цен на АЗС не произойдет. Там отметили:

В 2025 году рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным – за счет, в частности, отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину до 1 января 2026-го.

В 2026 году рост цен может ускориться – из-за запланированного повышения акцизов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

