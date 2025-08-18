АЗС готовятся отменить текущие цены на бензин: в НБУ раскрыли, чего ожидать украинцам

В Украине ожидается рост стоимости автотоплива – в частности, бензина. Впрочем, ожидают в Нацбанке, подорожание не будет резким. Соответственно, скачка цен на АЗС не произойдет.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

В 2025 году рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным.

Достигнуть этого, утверждается, удастся за счет, в частности, отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за чего, подчеркивается, норма не будет отображаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

В 2026 году рост цен может ускориться.

Как объяснили в Нацбанке, согласно действующему законодательству, в следующем году акциз на бензин вырастет с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро. Затронет рост и другие виды топлива – в частности, на дизель акцизы вырастут с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро. А на автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

Этот рост, констатируется, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Сколько теперь стоит заправить полный бак

В то же время, с начала лета в Украине существенно подорожал бензин. Рост составил 4,39 грн/л:

2 июня АЗС продавали бензин в среднем по 54,55 грн/л.

15 августа (последний на данный момент рабочий день) – по 58,94 грн/л.

Таким образом, за это время стоимость заправки 50-литрового бака бензина подорожала сразу на около 219 грн. Если в начале лета заправить полный бак стоило в среднем 2 728, то сейчас – 2 947 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

