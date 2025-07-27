На АЗС украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где продавали фальсификат
Во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Один из последних таких случаев был зафиксирован в Киевской области – там было налажено как производство "бодяги", так и ее реализацию через сеть подконтрольных АЗС.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:
- Незаконно изготовленное топливо хранилось на одной из местных нефтебаз в Белоцерковском районе.
- Кроме бензина злоумышленники торговали также дизтопливом и автогазом.
"АЗС работали без соответствующих сертификатов качества топлива. И не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: по делу были проведены обыски. По их результатам были, среди прочего, изъяты:
- Свыше 57 тыс. литров бензина.
- Около 85 тыс. литров дизельного топлива.
- 4,5 тыс. литров сжиженного газа.
- 29 резервуаров для хранения топлива.
- Газораспределительную колонку.
- 6 топливораспределительных колонок.
- Помповое оборудование.
- Грузовые автомобили с автоцистернами, с помощью которых транспортировали топливо.
"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет более 8 млн грн. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – рассказали в БЭБ.
Фальсификат продают по всей стране
Ранее же правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей и других регионов Украины. Производили поддельный бензин на одной из нефтебаз Киевской области.
А в Одесской области была разоблачена продажа поддельного дизеля.
Почему нелегальные АЗС опасны
В целом подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. Ведь, рассказали ранее в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:
- Уклонения от уплаты налогов.
- Выплат зарплат "в конвертах".
"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.
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