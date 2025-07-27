На АЗС украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где продавали фальсификат

Во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Один из последних таких случаев был зафиксирован в Киевской области – там было налажено как производство "бодяги", так и ее реализацию через сеть подконтрольных АЗС.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Незаконно изготовленное топливо хранилось на одной из местных нефтебаз в Белоцерковском районе .

. Кроме бензина злоумышленники торговали также дизтопливом и автогазом.

"АЗС работали без соответствующих сертификатов качества топлива. И не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по делу были проведены обыски. По их результатам были, среди прочего, изъяты:

Свыше 57 тыс. литров бензина.

Около 85 тыс. литров дизельного топлива.

4,5 тыс. литров сжиженного газа.

29 резервуаров для хранения топлива.

Газораспределительную колонку.

6 топливораспределительных колонок.

Помповое оборудование.

Грузовые автомобили с автоцистернами, с помощью которых транспортировали топливо.

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет более 8 млн грн. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – рассказали в БЭБ.

Фальсификат продают по всей стране

Ранее же правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей и других регионов Украины. Производили поддельный бензин на одной из нефтебаз Киевской области.

А в Одесской области была разоблачена продажа поддельного дизеля.

Почему нелегальные АЗС опасны

В целом подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. Ведь, рассказали ранее в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:

Уклонения от уплаты налогов.

Выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!