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На АЗС украинцам вместо бензина заливали "бодягу": где продавали фальсификат

Роман Костюченко
Рынки и компании
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На АЗС украинцам вместо бензина заливали 'бодягу'

Во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Один из последних таких случаев был зафиксирован в Киевской области – там было налажено как производство "бодяги", так и ее реализацию через сеть подконтрольных АЗС.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

  • Незаконно изготовленное топливо хранилось на одной из местных нефтебаз в Белоцерковском районе.
  • Кроме бензина злоумышленники торговали также дизтопливом и автогазом.
Во многих регионах Украины фиксируется продажа фальсифицированного топлива

"АЗС работали без соответствующих сертификатов качества топлива. И не отражали реализацию подакцизных товаров в финансово-хозяйственной отчетности", – говорится в сообщении.

Где торговали поддельным бензином
На украинских АЗС продают фальсификат

При этом подчеркивается: по делу были проведены обыски. По их результатам были, среди прочего, изъяты:

  • Свыше 57 тыс. литров бензина.
  • Около 85 тыс. литров дизельного топлива.
  • 4,5 тыс. литров сжиженного газа.
  • 29 резервуаров для хранения топлива.
  • Газораспределительную колонку.
  • 6 топливораспределительных колонок.
  • Помповое оборудование.
  • Грузовые автомобили с автоцистернами, с помощью которых транспортировали топливо.
В Киевской области на АЗС продавали поддельный бензин

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет более 8 млн грн. Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности", – рассказали в БЭБ.

Кроме бензина злоумышленники торговали также дизтопливом и автогазом

Фальсификат продают по всей стране

Ранее же правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей и других регионов Украины. Производили поддельный бензин на одной из нефтебаз Киевской области.

Правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей

А в Одесской области была разоблачена продажа поддельного дизеля.

В Одесской области была разоблачена продажа поддельного дизеля

Почему нелегальные АЗС опасны

В целом подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. Ведь, рассказали ранее в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:

  • Уклонения от уплаты налогов.
  • Выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, также некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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