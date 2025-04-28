Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: сколько теперь стоит топливо

За выходные в Украине существенно подорожал бензин А-95. В понедельник 28 апреля АЗС продают его в среднем по 54,75 грн/л, что на 35 коп. выше, чем было в пятницу 25 числа. В тоже время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (28 апреля – 4 мая) заметных изменений на рынке топлива не будет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается, что ценовая стабильность будет продиктована рядом факторов. Так:

С одной стороны, предпосылок к росту цен на АЗС пока нет.

С другой – сети воздержатся и от снижения цен, "учитывая возможный рост цен на нефть".

"Украинский рынок топлива готовится к сценарию постепенной деэскалации торговой войны между США и Китаем. При этом сценарии цены на нафту эталонной марки Brent вернется в сторону 70 долларов/баррель, а это будет означать и постепенное повышение цен на АЗС", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: если же такой сценарий реализуется, удорожание бензина будет достаточно серьезным. Не исключается, что оно будет составлять сразу 1 грн/л.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 28 апреля крупные сети АЗС разливают ресурс по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам топливного эксперта Александра Сиренко, с 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. При этом цена топлива не вырастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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