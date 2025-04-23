АЗС с мая будут вынуждены разбавлять бензин спиртом: как это повлияет на цены и качество топлива

С 1 мая все АЗС в Украине перейдут на бензин с биоэтанолом (спирт), но для большинства водителей это будет практически незаметно. Цена горючего не возрастет, а при соблюдении стандартов никакого вреда для авто не будет.

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О том, почему так произошло, есть ли риски для двигателей и вырастут ли цены на заправках, рассказал Александр Сиренко, главный редактор отраслевого издания "НефтеРынок" в комментарии OBOZ.UA. С 1 мая все автозаправочные станции в Украине будут обязаны добавлять биоэтанол в бензин.

Биоэтанол – это обезвоженный этиловый спирт, производимый из растительных материалов. В Украине благодаря наличию сырьевой базы и спиртовых заводов его чаще всего делают из кукурузы или сахарной свеклы.

Зачем это делать и как это работает в других странах

"После того, как в 2022 году мы потеряли поставки из Беларуси и России, большинство горючего начало поступать из Европы – и там уже давно в обращении бензин с биоэтанолом", – объясняет Сиренко. То есть фактически мы уже три года употребляем смеси с этанолом, просто не все об этом знали. Существует две главные причины введения обязательных примесей:

экология – меньше выбросов СО2 и меньшая нагрузка на окружающую среду;

– меньше выбросов СО2 и меньшая нагрузка на окружающую среду; экономика – в определенные периоды биоэтанол дешевле бензина, а значит, может удешевить топливо.

Европейские страны уже давно используют смеси бензина с этанолом в пропорциях от 5 до 10%. "В США, например, на стелах заправок привычно видеть отметку Е15 – то есть 15% этанола. В Бразилии или Аргентине, напротив, там 70% – это спирт", – рассказывает Сиренко. Украина лишь догоняет общемировую тенденцию, обусловленную переходом к более экологическому топливу.

Будет ли на АЗС маркировка и как будет проверяться качество

Пока что специальная маркировка на стелах АЗС не предусмотрена. "Но уже есть чеки с отметкой "биоэтанол 5%". Если в будущем все заправки будут продавать смесь, возможно, не потребуется выделять это отдельно", – считает Сиренко.

Переход на биоэтанол требует особой подготовки от АЗС. "Каждая заправка должна производить зачистку резервуаров дважды в год, – говорит Сиренко. Биоэтанол обладает свойством "тянуть" на себя влагу и примеси, поэтому важно, чтобы резервуары были чистыми, иначе вся старая муть попадет в бак. Именно поэтому сейчас многие сети закрывают АЗС на ремонт – и это хороший знак: готовится инфраструктура".

Есть ли риски для авто

"Технически опасность есть только там, где не соблюдаются стандарты. Если все сделано правильно, смесь с этанолом не вредит двигателям", – уверяет эксперт. Однако Сиренко советует в первые недели после 1 мая заправляться на проверенных брендовых АЗС, где есть доверие к сервису и контролю качества.

Что будет с ценами

"Цены не вырастут, по крайней мере, не из-за биоэтанола. Сейчас нефть дешевеет, поэтому стоимость бензина на заправках уже снижается. Что касается биоэтанола, то смесь, которую законтрактовали сети в Европе, лишь немного дороже обычного 95-го – разница на литре составит копейки", – говорит Сиренко.

Таким образом, паниковать нет причин. Напротив, в будущем биоэтанол может снизить стоимость горючего.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировых рынках цены на нефть снизились до 4-летнего минимума. По состоянию на 09:03 по Гринвичу фьючерсы марки Brent упали на 2,23 доллара, или 3,4% – до 63,35 доллара за баррель. А нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,22 доллара, или 3,58% – до 59,77 доллара. Для Украины это, по словам экспертов, означает вероятность существенного снижения цен АЗС.

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