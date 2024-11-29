Украинские АЗС резко переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Украинские АЗС существенно снизили цены на бензин А-95. Так, 29 ноября они продают его в среднем по 52,51 грн/л, что сразу на 59 коп. ниже цены предыдущего дня. При этом с начала недели ресурс подешевел уже на 3,15 грн/л – в понедельник 25 ноября они продавали его в среднем по 55,66 грн/л. Самое же большое удешевление было зафиксировано в среду 27 ноября – тогда АЗС снизили цены на средние 2,45 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,89-57,82 грн/л. Дешевле всего:

Marshal – 48,89 грн/л;

UPG, Фактор – 48,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,99 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках Shell – 57,82 грн/л. А также KLO – 56,59 грн/л.

Бензин будет дорожать

В то же время в экспертной среде ожидают подорожания бензина – с начала 2025 года. Причина – запланированное повышение акциза. Там напоминают: с 1 января его размер составит 271,7 евро/тонна – вместо текущих 242,6 евро/тонна.

До этого же, отмечается, украинские АЗС постараются увеличить объемы реализации горючего. И таким образом аккумулировать деньги до конца года.

"Сети АЗС пытаются аккумулировать значительные средства, чтобы закупить максимальное количество более дешевого ресурса перед повышением акциза. После 1 января топливо подорожает, поэтому это окупится", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожание топлива ожидают и в НБУ – однако ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что рост стоимости бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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