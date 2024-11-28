АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие месяцы

В экспертной среде ожидают подорожания бензина – с начала 2025 года. Причина – запланированное повышение акциза.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Там напоминают: с 1 января размер акциза будет составлять 271,7 евро/тонна – вместо текущих 242,6 евро/тонна.

До этого же, отмечается, украинские АЗС постараются увеличить объемы реализации горючего. И таким образом аккумулировать деньги до конца года.

"Сети АЗС пытаются аккумулировать значительные средства, чтобы закупить максимальное количество более дешевого ресурса перед повышением акциза. После 1 января топливо подорожает, поэтому это окупится", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Подорожание топлива ожидают и в НБУ – однако ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что рост стоимости бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

"Первый этап повышения акцизных налогов на топливо отразился прежде всего на ценах на сжиженный газ. В то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, формируемые перед повышением акцизов, сдерживали повышение цен на бензин и дизель. ... Однако значительные запасы топлива будут иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более чем 9% в конце 2024 года", – рассказали в НБУ.

При этом подчеркивается: на высоком уровне стоимость топлива будет находиться и почти весь 2025 год. Что, признали в Нацбанке, будет дополнительно давить на цены на отдельные товары и транспортные услуги.

"Однако ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. И в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", – резюмировали в регуляторе.

Сколько стоит бензин на АЗС сейчас

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 28 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 53,1 грн/л. Что на 11 коп. дешевле, чем днем ранее, и сразу на 2,56 грн, чем в начале недели (25 ноября).

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 48,89-57,82 грн/л. Дешевле всего:

Marshal – 48,89 грн/л;

UPG, Фактор – 48,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,99 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках Shell – 57,82 грн/л. А кроме того:

Neftek – 56,99 грн/л;

KLO – 56,59 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Черновицкой области группа лиц незаконно производила поддельный бензин. Для этого злоумышленники искусственно увеличивали объем топлива, что ухудшало его качество. Продавали же фальсификат сразу в нескольких областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!