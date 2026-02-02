Украинские АЗС "отказались" удерживать цены на бензин: как подскочила стоимость 2 февраля

За выходные на украинских АЗС заметно подорожал бензин А-95. В понедельник 2 февраля они продают его в среднем по 60,65 грн/л, что сразу на 29 коп. выше, чем было в пятницу 30 января. В то же время в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 8 февраля) цены вырастут еще больше – по прогнозам, удорожание составит 1 грн.

Об этом говорится в материале delo.ua. Более того, отмечается, в ближайшее время цены вырастут еще на 1 грн.

"Мы ожидаем, что бензин на этой неделе подорожают на 1 грн/л. Удорожание еще на 1 грн/л произойдет в течение следующих двух недель", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Причиной же потенциального подорожания, по словам аналитиков, является рост нефтяных котировок – из-за "напряжения в отношениях между США и Ираном". Они напоминают: за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов.

"По пессимистическому сценарию может произойти эскалация конфликта между США и Ираном, что приведет к перекрытию Ормузского пролива, через который проходит около 20% всего мирового нефтяного трафика. Как следствие, нефть Brent в короткие сроки может подорожать до 80-90 долларов за баррель (с нынешних около 66 долларов. – Ред.), а топливо в Украине получит потенциал к росту на 10 грн/л", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 2 февраля украинские АЗС продают бензин по 51-64,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Минэнерго уверяют, что масштабные отключения света не приведут к дефициту безина в Украине. Там утверждают, что топлива на рынке достаточно.

