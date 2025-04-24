Украина расширяет железнодорожные маршруты с Европой: куда будут ехать поезда по новой европути

К июлю 2025 года между Чопом и Ужгородом завершат строительство евроколея стандарта 1435 мм, по которой будут курсировать поезда из Ужгорода в Будапешт, Вену и Кошиц. Колея позволит без пересадок пересекать границу, а пограничный контроль будет проходить в Чопе, что значительно сократит время поездки и откроет новые маршруты в ЕС.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете телекомпании М-Студио. На западной границе Украины, в пределах Закарпатской области, активно реализуется один из наиболее знаковых инфраструктурных проектов последних лет – строительство железнодорожного пути европейского стандарта (1435 мм) между городами Чоп и Ужгород.

Этот проект является составной частью интеграции украинской транспортной сети в европейскую систему, открывающую новые возможности для экономики, логистики и туризма. По состоянию на апрель 2025:

проложено 7,6 км узкого пути (1435 мм – стандарт ЕС);

(1435 мм – стандарт ЕС); уложено 8 км широкого пути (1520 мм – украинский стандарт);

(1520 мм – украинский стандарт); завершена подготовка 2 км совмещенного пути, где оба формата могут сосуществовать.

Эти работы охватывают участок Чоп-Ужгород, который имеет длину всего 22 км, но имеет огромное стратегическое значение. Согласно официальным данным АО "Укрзализныця", озвученным директором департамента корпоративных финансов Юрием Немчиковым, запланирован запуск нескольких направлений.

"Предварительно запланировано, что по пути 1435 на участке Чоп-Ужгород будут курсировать: две пары поездов Будапешт-Ужгород-Будапешт, - одна пара поездов Вена-Ужгород-Вена, - одна пара Ужгород-Будапешт-Ужгород, - и еще две пары поездов Кошице-Уж,"

Эти маршруты открывают непосредственный доступ к трем важным европейским городам – Будапешта (Венгрия), Вене (Австрия) и Кошице (Словакия). Речь идет о регулярных поездах по обоим направлениям, которые соединят Украину с Европой без необходимости смены состава или пути. В настоящее время проектом предусмотрено:

пограничный и таможенный контроль в Чопе;

прибытие поездов на второй путь станции Ужгород;

рассмотрение возможности переноса таможенного контроля непосредственно в Ужгород;

электрификацию участка Чоп-Ужгород;

модернизацию вокзала в Чопе как транзитного хаба международного значения

"Планируется, что поезда будут прибывать на второй путь. Пока что вопрос о переносе пограничного и таможенного контроля в Ужгород решается", – сообщил Немчиков.

Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Connecting Europe Facility, финансирующей ключевые транспортные проекты в регионе. Это не только логистический прорыв, но и политическое и экономическое сближение с ЕС.

"Этот проект - не просто о транспорте. А об интеграции Украины в европейскую инфраструктуру, новые логистические возможности, уменьшение затрат и рост мобильности украинцев", - подчеркнули в "Укрзализныце". Ход работ в Закарпатье лично проинспектировали:

Алексей Кулеба , вице-премьер-министр по восстановлению Украины;

, вице-премьер-министр по восстановлению Украины; Александр Перцовский , председатель правления "Укрзализныци";

, председатель правления "Укрзализныци"; делегация из Венгрии во главе с Левенте Модером, парламентским госсекретарем.

Это свидетельствует о высоком уровне координации между Украиной и европейскими соседями, а также о заинтересованности в развитии общей инфраструктуры. В ближайших планах:

завершение всех работ к июлю 2025;

возможен запуск поездов ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги) на маршруте Вена – Ужгород;

дальнейшее расширение сети узкого пути в других приграничных регионах Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжили курсирование регионального поезда Черновцы – Львов в мае. Это позволит украинцам наслаждаться туристическими поездками по Западу Украины. Стоимость билетов в вагоне 1 класса составляет 271,57 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!