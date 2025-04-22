В Украине изменили движение поезда по популярному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине продолжили курсирование регионального поезда Черновцы – Львов в мае. Это позволит украинцам наслаждаться туристическими поездками по Западу Украины. Стоимость билетов в вагоне 1 класса составляет 271,57 грн.

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Об этом сообщил национальный оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця". "Учитывая высокий спрос пассажиров во время весенних путешествий, "Укрзалізниця" нашла технические возможности продолжить курсирование регионального поезда №802/801 Черновцы – Львов – Черновцы в мае 2025 года", – отметили в компании.

Поезд будет курсировать в следующие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая. А двигаются они по следующему графику:

Поезд №802 Черновцы – Львов:

Черновцы (отправление) – 06:32;



Снятын – 07:19-07:29;



Коломыя – 08:04-08:07;



Ивано-Франковск – 08:54-08:58;



Ходоров – 10:04-10:06;



Львов (прибытие) – 11:19.

Поезд №801 Львов – Черновцы:

Львов (отправление) – в 17:20;



Ходоров – 18:37-18:39;

Ивано-Франковск – 19:47-19:56;



Коломыя – 20:56-20:58;



Снятын – 21:31-21:33;



Черновцы (прибытие) – 22:07.

Отмечается, что по этому маршруту будет курсировать дизель-поезд ДПКр-3. Благодаря современным технологиям он работает с пониженным уровнем шума, повышенной плавностью и удобными сиденьями, что обеспечивает более комфортное путешествие.

Продажа билетов на этот маршрут будет открываться за 10 суток до даты отправления. Приобрести их можно в кассах вокзалов или онлайн: в мобильном приложении или на сайте "Укрзалізниці". Впрочем, пока билетов налицо нет, но стоимость поездки из Черновцов в вагоне 1 класса 18 апреля составляла 271,57 грн, а во 2-м классе – 197,95 грн, поэтому пассажиры могут ориентироваться на такие цены.

Напомним, что дополнительный региональный поезд из Черновцов во Львов назначили накануне Пасхи. В "Укрзалізнице" предупредили, что он будет временным – рейсы были запланированы только на отдельные дни апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

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