Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Собственники украинских добывающих предприятий, в которых есть доля России или ее резидентов, продолжают спасать свой бизнес в Украине, несмотря на санкции. Среди "предприимчивых" – олигарх Вадим Новинский, миллионер Вадим Ермолаев и бизнесмен Игорь Наумец, которого уличали в прямых связях с РФ. Перекрыть схему могла бы криминализация обхода санкций в Украине, однако соответсвующий законопроект завис в парламенте.

Об этом говорится в расследовании, проведенном аналитиками Института законодательных идей (ИЗИ). По их данным, некоторые недропользователи уже пытались обойти санкционные ограничения с помощью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как это работает

Схема расцвела после того, как с 28 марта 2023 года были внесены изменения в Кодекс о недрах, пишет Mind. Тогда Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) получила полномочия прекращать действие спецразрешений на пользование недрами юридическим лицам, конечные бенефициары которых находятся под санкциями.

Дело в том, что согласно обновленному законодательству, у таких фирм формально есть 30 дней на смену бенефициара. В случае если компания прекращает отношения с подсанкционным лицом, спецразрешение не аннулируется. Однако на самом деле практической возможности выполнить требование о смене бенефициара в течение 30 дней нет, отмечают расследователи.

"Применение другой санкции, блокирования активов, также имеет последствия для подсанкционного лица. Государственным регистраторам запрещено совершать регистрационные действия касательно изменения конечного бенефецира", – говорится в материале.

За год действия указанной нормы кодекса Госгеонедра остановила действие 25 спецразрешений для 21 компании, в отношении бенефициаров которых были применены санкции. Среди них предприятия, которые принадлежат:

Дмитрию Фирташу – в частности, ООО "Валкы-Ильменит", "Междуреченский ГОК" и "Мотроновский ГОК";

– в частности, ООО "Валкы-Ильменит", "Междуреченский ГОК" и "Мотроновский ГОК"; Вадиму Новинскому – в т.ч., ЧАО "Укргазвидобуток", ООО "Смарт-Гранит" и "Интер Актив";

– в т.ч., ЧАО "Укргазвидобуток", ООО "Смарт-Гранит" и "Интер Актив"; Игорю Наумцу – АО "Коростенский карьер";

– АО "Коростенский карьер"; Вадиму Ермолаеву – в частности, ПАО "Коростышевский карьер";

Юрию Гончарову – ООО "Кострижевский комбинат строительных материалов";

– ООО "Кострижевский комбинат строительных материалов"; Елене Калпе – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод".

"Несмотря на запрет на выход конечного бенефициара из добывающих предприятий, олигархи не опустили руки. В ходе этого исследования было обнаружено три кейса, где предприятия, несмотря на санкции, меняли конечного бенефициара для возобновления работы, два из которых стали успешными для подсанкционных лиц. Фактически, такие действия могут расцениваться как обход санкций", – резюмируют аналитики.

Все такие бизнесмены использовали недобросовестных государственных регистраторов и частных нотариусов, которые и вносили изменения в реестр. Иногда, по данным расследователей, регистраторы даже не вносили в реестр данные новых бенефициаров, а просто вычеркивали фамилию подсанкционных бизнесменов. "Министерство юстиции отслеживает такие действия и отменяет их, но не всегда вовремя", – говорится в материале.

Наумец, Калпа и "Юнигран": Минюст отреагировал, но разрешения на месте

Юрлица группы компаний "Юнигран" – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод" и "Коростенский карьер" добывают гранит, анортозит и габбро. Санкции на двух бенефициаров этой группы – Игоря Наумка и Елену Калпу – наложили 12 мая 2023 года. Действие спецразрешений указанных компаний были остановлено в июне 2023 года.

Однако уже в начале 2024 года бенефициаром всех трех компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Волкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024-го.

А уже 18 марта Госгеонадра издала приказ о возобновлении всех спецразрешений юридических лиц группы "Юнигран". "Интересно, что Государственная служба геологии и недр узнала об изменении конечного бенефициарного собственника от самого недропользователя", – отмечают расследователи.

На ситуацию через месяц, 18 апреля, отреагировало Министерство юстиции. Ведомство своим приказом отменило действия по перерегистрации и вернуло статус бенефициаров Наумцу и Калпе. "Ожидаем ответные действия от Государственной службы геологии и недр относительно прекращения спецразрешений и реакции правоохранительных органов на признаки обхода санкций", – отмечают расследователи.

Новинский: активы перешли в управление АРМА

Олигарх Новинский находится под санкциями с декабря 2022 года. Ограничения, среди прочего, предусматривают блокировку активов. То есть Новинский не имеет права распоряжаться принадлежащими ему корпоративными правами.

Несмотря на это, с января по апрель 2023 года регистраторы внесли изменения в реестр. В результате конечными бенефициарными владельцами 63 украинских предприятий Новинского стали неподсанкционные лица – граждане Кипра. Среди них – и девять юридических лиц, занимающихся геологическим изучением или добычей недр, в том числе газа, конденсата, гранита, медных руд и питьевой подземной воды.

Министерство юстиции в апреле и мае 2023 года своими приказами отменило действия регистраторов, привлекло их к ответственности и вернуло статус бенефициара Новинскому. Инициатором в первом случае стала жалоба ООО "Амстор Трейд", а во втором – СБУ. На все добывающие предприятия наложен арест в рамках уголовного производства, а их корпоративные права переданы в управление АРМА

Ермолаев и "Коростышевский карьер": работа продолжается, несмотря на санкции

До 6 февраля 2024 года бенефециарным собственником "Коростышевского карьера", который специализируется на добыче габбро-лабрадорита, был подсанкционный миллионер Вадим Ермолаев. До полномасштабного вторжения он в сотню самых богатых украинцев. При этом в 2019 году Ермолаев стал гражданином Кипра, а в 2023-м назад одним из фигурантов расследования "Батальон Монако".

С начала февраля бенефициаром "Коростышевского карьера" стали некие София Кононенко и Игорь Мороз, не находящиеся под санкциями. Следовательно, исчезло основание прекращения спецразрешения "Коростышевского карьера", и приказом Госгеонадра он был восстановлен.

"Министерство юстиции до сих пор не отменило соответствующие регистрационные действия по изменению конечного бенефициарного собственника в ЧАО "Коростышевский карьер". Институт законодательных идей уже направил в Минюст и другие органы обращения о возможных неправомерных регистрационных действиях по активам подсанкционных лиц. Ожидаем реакции", – говорится в расследовании.

Аналитики отмечают, что большой проблемой в плане наказания "предприимчивых" подсанкционных бизнесменов и их подельников является то, что их действия до сих пор не криминализированы. "При этом условии привлечение к ответственности тех же регистраторов, которые, несмотря на запрет, изменили конечных бенефициарных собственников, затруднено. На практике может быть аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью и начато уголовное производство по другим нормам уголовного кодекса, однако его успеваемость вызывает сомнения", – отмечают аналитики.

При этом законопроект о криминализации уклонения от санкций завис в парламенте и уже более года не рассматривается. "Кроме того, проект содержит ряд недостатков, например, не конкретизирует, за что именно и для кого предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Это уменьшает реальные шансы на его принятие", – заявляют в ИЗИ.

Специалисты отмечают, что, пока Украина не решает проблему, западные партнеры, наоборот, сконцентрированы именно на предотвращении уклонения от ранее наложенных запретов, в том числе и благодаря уголовно-правовым инструментам. Обход санкций криминализирован в США, Великобритании и подавляющем большинстве стран ЕС (кроме Словакии и Испании, где это считается административным нарушением).

Более того, в марте 2024 года была принята директива, вводящая унифицированное уголовное наказание за нарушение санкций ЕС. "Принятие директивы имеет не только важное значение для эффективности европейских санкций, но и обязывает Украину гармонизировать с ней свое законодательство и установить хотя бы такие же наказания", – отмечают специалисты.

По их мнению, кроме внесения изменений в Уголовный кодекс, важно также "четко урегулировать в профильном законодательстве права и обязанности субъектов реализации санкций". Например, установить обязанность Госгеонедр сообщать Министерству юстиции об изменении подсанкционного бенефициара до того, как спецразрешение будет возобновлено.

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