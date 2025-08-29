Украина подала к России иск на почти 3 млрд грн: за что должен заплатить Кремль

Украина подала к России иск о возмещении 2,8 млрд грн. В такую сумму оценили убытки Пивденкомбанка из-за военной агрессии РФ.

Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), иск был подан 8 августа. Пивденкомбанк обанкротился в мае 2014 года – его отнесли к категории неплатежеспособных, после чего ФГВФЛ его ликвидировал.

Всего до начала полномасштабного вторжения украинским банкам был нанесен ущерб в результате агрессии Кремля на 84 миллиарда гривен. Но эта сумма не является окончательной, поскольку продолжается дальнейшая оценка.

"На сегодня установлено, что почти каждый банк из более чем ста, которые были переданы под управление Фонда гарантирования вкладов, с 2014 года потерял на оккупированных территориях как недвижимость (залоговую или непосредственно на балансе), так и кредиты, выданные субъектам хозяйствования, которые вели бизнес на этих территориях до оккупации, а также ценные бумаги зарегистрированных там эмитентов и т.д.", – отметил директор-распорядитель ФГВФЛ Виктор Новиков.

Он предупредил, что фонд не собирается мириться с потерей украинских активов и поэтому уже было подано пять исков против агрессора – из них два было выиграно. А именно:

деле ПАО "КБ "УФМ" – групповой иск "ГРИН БАНК", АО "ЭРДЭ БАНК", ПАО "УКРГАЗПРОМБАНК", АО "БАНК "ТАВРИКА" на 1,9 млрд грн ;

; АО "ФОРТУНА-БАНК" – на 498,5 млн грн.

Кроме дела Пивденкомбанка, еще два дела остаются на рассмотрении судов первой инстанции. Это иски фонда против РФ по убыткам таких финучреждений:

ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (651 млн грн) ;

; групповой иск по убыткам банков ПАО "БАНК "КИЕВСКАЯ РУСЬ", ПАО "КБ "АКТИВ-БАНК", ПАО "ЭНЕРГОБАНК" и ПАО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА" (более 920 млн грн).

Полученные положительные решения судов передаются в исполнительную службу. В дальнейшем их можно выполнить в юрисдикциях, где хранятся замороженные российские активы.

Зато потери, которые понесли банки во время полномасштабной войны, будут возмещаться по механизму Международного реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины (RD4U). Однако пока он принимает заявления только от физических лиц. Поэтому, когда откроют прием от юридических лиц, фонд передаст соответствующие материалы по неплатежеспособным банкам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы не могут получить компенсации через Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, сразу по четырем категориям потерь. Среди них – ущерб, причиненный не на территории Украины, а также убытки, причиненные до 24 февраля 2022 года.

