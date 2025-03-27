Украинцам будут отказывать в "выплатах" в связи с войной: кто не получит компенсацию через Реестр ущерба

Украинцам не будут выплачивать компенсации через Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, сразу по 4-х категориям потерь. Среди них – вред, причиненный не на территории Украины, а также убытки, нанесенные до 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщил исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский. Он отметил, что компенсации не будут предоставляться также в связи с убытками:

не касающихся российской агрессии против Украины;

не имеющими доказательств.

"Нужны хоть какие-то элементарные доказательства, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Но в любом случае у заявителя будет возможность передать заявление еще раз", – говорится в сообщении.

Как проходит рассмотрение заявления на компенсацию

В целом же, отметил он, все заявления об убытках проходят 2 этапа. Так:

сначала они попадают на рассмотрение секретариата;

затем на принятие решения в Совете Реестр.

"Все заявления будут рассматриваться. Заявление может быть отклонено практически только по четырем причинам", – резюмировал Ключковский.

Украинцы могут требовать компенсацию за принудительный труд

Ранее же в Украине расширили список категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков и требовать от России компенсацию за ущерб, причиненный войной. Теперь заявления будут регистрировать в связи, в частности, с повреждением или уничтожением нежилого недвижимого имущества, а также принудительным трудом. Заявления можно подавать через Дію.

Также появилась возможность требовать компенсацию в связи с:

утратой доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях;

серьезными телесными повреждениями и т.д.

В будущем Реестр будет принимать заявления по более чем 40 категориям убытков. В частности, относительно гибели людей, пыток, сексуального насилия, телесных повреждений, принудительного перемещения и переселения, потери имущества и дохода, повреждения критической инфраструктуры и других государственных объектов, а также ущерба, нанесенного историко-культурному наследию и окружающей среде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее у украинцев появилась возможность подавать заявления на компенсацию морального вреда, причиненного из-за смерти их близких в результате полномасштабного вторжения РФ. Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, начал принимать соответствующие заявления – в категории А2.1.

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