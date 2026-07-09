Uklon назначил первые рейсы автобусов за границу: куда и когда поедут

Украинский сервис Uklon объявил о запуске первых маршрутов международных перевозок на автобусах. Ими стали Киев – Варшава и Одесса – Кишинев. Первые рейсы запланированы на 20 июля 2026 года.

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Об этом говорится в официальном сообщении компании. Там отмечают, что запуск происходит в тестовом режиме. Сеть маршрутов будут расширять только в случае успешной работы.

Следует также понимать, что речь идет не о собственных автобусах сервиса – фактически перевозки будут осуществлять его партнеры. Сам Uklon при этом будет отвечать за:

продажу билетов;

поддержку клиентов;

контроль качества обслуживания.

Первый рейс стартует уже в июле: что известно

Как сообщили в Uklon, первый автобус Uklon Travel Bus – так назвали новый сервис – отправится в рейс 20 июля 2026 года. Сначал пассажирам предложат всего два международных маршрута, которые "пользуются стабильным спросом" среди украинцев: Киев – Варшава и Одесса – Кишинев.

Приобрести билет можно будет как через мобильное приложение в разделе Travel, так и на официальном сайте компании. Также пассажирам обещают ряд дополнительных услуг, в частности:

доступ к интернету через Starlink;

самостоятельный выбор мест в автобусе;

прямые рейсы в аэропорты Варшавы ("Шопен") и Кишинева.

В компании напомнили, что сервис Travel был запущен весной 2026 года как платформа для поиска и покупки автобусных билетов различных перевозчиков. По словам генерального директора Uklon Сергея Гришкова, запуск превзошел ожидания, ведь уже за несколько месяцев работы он выполнил запланированные показатели на 120%. Именно поэтому компания решила сделать следующий шаг и организовать собственные брендированные автобусные рейсы.

Uklon запустил доставку цветов

Помимо запуска международных автобусных рейсов, Uklon продолжает расширять собственную экосистему услуг. Недавно компания в тестовом режиме запустила маркетплейс Uklon Store, где первой категорией товаров стали цветы. Пока что сервис работает только в Киеве: пользователи могут выбрать букет в приложении, оплатить его онлайн и заказать доставку по нужному адресу через водителей-партнеров Uklon.

В компании отмечают, что это лишь пилотный проект. Если спрос будет высоким, ассортимент товаров постепенно расширят.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинская служба такси Uklon собирается поглотить оператора электросамокатов e-Wings. Компании уже подписали соглашение о приобретении 100% корпоративных прав за 97,6 млн грн.

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