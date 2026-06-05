Uklon поглотит крупную украинскую компанию: за что заплатят почти 100 млн грн

Украинская служба такси Uklon собирается поглотить оператора электросамокатов e-Wings. Компании уже подписали соглашение о приобретении 100% корпоративных прав за 97,6 млн грн.

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Об этом сообщили в Uklon, назвав такой шаг частью стратегии "трансформации компании из монопродуктового сервиса заказа авто в масштабную многофункциональную экосистему". Полное закрытие сделки запланировано на третий квартал 2026 года.

Подписание этого соглашения позволит компании интегрировать микромобильность в свой портфель услуг, куда сейчас входят онлайн-сервис для заказа автомобилей, служба курьерской доставки, реклама и покупка билетов на автобусы, которую запустили несколько месяцев назад.

Что изменится для пользователей

Пока что аренда самокатов доступна через отдельное приложение e-Wings. Однако после завершения переходного периода Uklon полностью интегрирует этот сервис в свое одноименное главное приложение.

В целом сеть e-Wings охватывает около 3 тысяч подключенных электросамокатов. Львовский оператор работает в 11 городах страны, среди которых:

Львов;

Ивано-Франковск;

Одесса;

Кременчуг;

Сумы;

Горишние Плавни;

Дрогобыч;

Золочев;

Тернополь;

Ирпень;

Чернигов.

Кадровые изменения и управление

Ключевую команду e-Wings планируют интегрировать в структуру покупателя – весь коллектив перейдет в Uklon и будет работать под непосредственным руководством главного операционного директора компании. Совладельцы и основатели e-Wings также остаются в проекте и в дальнейшем будут развивать шеринг самокатов уже как часть команды Uklon.

Интересно, что на рынке аренды электросамокатов с 2019 года представлен и другой оператор такси Bolt. Сервис доступен в 12 крупных городах Украины: Киеве, Львове, Одессе, Виннице, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, Житомире, Запорожье, Черкассах, Ужгороде и Белой Церкви.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Uklon сам был поглощен компанией "Киевстар" – мобильный оператор приобрел 97% акций бизнеса за 155,2 млн долларов. При этом после покупки "Киевстар" и Uklon остались отдельными бизнесами.

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