Учителям в Украине готовы платить более 40 тысяч: какой предмет нужно преподавать

В Украине учителя английского языка пользуются высоким спросом: на платформах для поиска работы можно найти несколько сотен вакансий. Некоторые компании готовы платить этим специалистам зарплату в размере более 40 000 грн.

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Так, школа английского языка ищет преподавателей на зарплату 50 000 грн. Среди требований:

Высшее образование в области филологии, педагогики или смежной области.

Знание современных методов преподавания и использования технологий в учебном процессе.

Готовность к работе в режиме онлайн.

Другая школа предлагает преподвателю 40 000 грн. Обещают официальное трудоустройство и оплачиваемые отпуска и больничные. Однако предупреждают: работать придется преимущественно в послеобеденные и вечерние часы.

Онлайн-школа готова платить преподавателю 45 000 грн. В обязанности, среди прочего, будет входить:

Разработка индивидуальных учебных планов в соответствии с потребностями клиентов.

Оценка прогресса учащихся и предоставление обратной связи.

Использование современных технологий и методик создания интерактивных уроков.

Самые высокооплачиваемые вакансии

В то же время, по данным "Суспільного", лидером по уровню оплаты труда сегодня является автослесарь. Опытным мастерам по ремонту и обслуживанию автомобилей работодатели готовы платить до 80 000 грн ежемесячно. Высокие заработки объясняются постоянным потоком заказов и нехваткой профессионалов на рынке.

Не менее востребованными остаются сварщики. Монтажные компании предлагают таким работникам до 60 000 грн, а также оплачивают командировки, проживание, питание и обеспечивают необходимым оборудованием. Некоторые работодатели даже предлагают жилье для работников критически важных предприятий.

Высокий уровень оплаты также имеют инженеры технического надзора, которые контролируют качество строительных работ и соблюдение нормативов. За такую работу можно получать до 58 000 грн в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в аграрном секторе Украины кадровый дефицит уже приближается к 30 %. Больше всего предприятиям не хватает механизаторов, трактористов, агрономов, сервисных инженеров, операторов зерноперерабатывающих предприятий и других производственных специалистов, без которых невозможно обеспечить работу.

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