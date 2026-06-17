В одной из сфер в Украине обостряется кадровый кризис: кого не хватает больше всего

В аграрном секторе Украины кадровый дефицит уже приближается к 30 %, больше всего предприятиям не хватает механизаторов, трактористов, агрономов, сервисных инженеров, операторов зерноперерабатывающих предприятий и других производственных специалистов, без которых невозможно обеспечить работу. Новые правила бронирования могут ещё больше усугубить проблему из-за потери отсрочки частью работников-совместителей.

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Об этом рассказал координатор комитета "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) по управлению человеческими ресурсами Евгений Барков в комментарии СМИ. Особенно остро агропредприятия ощущают нехватку работников в сезон активных полевых работ, когда нагрузка на персонал резко возрастает.

Наиболее сложная ситуация наблюдается среди квалифицированных производственных специалистов. Прежде всего работодатели ищут:

механизаторов;

трактористов-машинистов;

операторов зерноперерабатывающих предприятий;

аппаратчиков производства;

сервисных инженеров;

агрономов;

специалистов по защите растений;

работников элеваторов;

специалистов по переработке сельскохозяйственной продукции.

Именно эти категории работников сегодня фактически стали дефицитными на рынке труда. Проблема особенно заметна в сельской местности, где найти новых работников становится все сложнее. По словам представителей бизнеса, потенциальных кандидатов почти нет: часть людей уже трудоустроена, часть мобилизована в армию, а остальные не готовы работать официально.

По состоянию на середину июня на портале Государственной службы занятости в агропромышленном комплексе было открыто 1665 вакансий. Наиболее востребованными остаются рабочие профессии, от которых зависит непрерывность производства. В то же время уровень зарплат далеко не всегда позволяет быстро восполнить кадровый дефицит:

тракторист-машинист – около 19 080 грн;

агроном – около 23 099 грн;

овощевод – около 16 836 грн.

Для многих регионов эти зарплаты остаются конкурентоспособными, однако из-за демографических проблем и мобилизации количество соискателей продолжает сокращаться. Отдельную тревогу в аграрном бизнесе вызывают новые правила бронирования работников, которые начнут действовать после завершения пересмотра статусов критически важных предприятий.

Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка учета сотрудников, работающих по совместительству. Отныне такие сотрудники будут учитываться только по основному месту работы. Для многих компаний это означает потерю части сотрудников, имеющих право на бронирование.

Из-за нехватки кадров многие предприятия уже давно работают в режиме постоянного поиска персонала. Во многих случаях работники официально оформлены на четверть или половину ставки, но фактически выполняют значительно больший объем работ. Так формируется система совместительства, которая позволяет поддерживать производство даже при нехватке людей.

После вступления в силу новых правил такие работники продолжат работать, но часть из них может лишиться возможности бронирования. Соответственно , риск мобилизации для них возрастет, а предприятия потеряют еще больше квалифицированных кадров.

Когда аграрные предприятия не могут найти механизатора, агронома или инженера, это сказывается на объемах производства. Если же нехватка персонала становится системной, возникают риски уже для продовольственной безопасности государства. Особенно опасна ситуация для предприятий, расположенных в сельской местности, где кадровый резерв практически исчерпан.

Подобные проблемы наблюдаются не только в растениеводстве. По словам представителей Ассоциации производителей молока, кадровый дефицит в молочной отрасли уже достигает около 15%. Нехватка персонала ощущается как на фермах, так и на перерабатывающих предприятиях.

Из-за нехватки мужчин многие работодатели начали активно привлекать женщин к профессиям, которые раньше традиционно считались мужскими. Сегодня женщины работают на тракторах, выполняют полевые работы и осваивают операторские специальности на производстве.

Однако даже это не позволяет полностью покрыть кадровый дефицит. Представители отрасли отмечают, что сельское хозяйство остается сферой, где человеческий фактор имеет решающее значение. Современные технологии помогают автоматизировать отдельные процессы, однако они не способны полностью заменить опытного агронома, механизатора или сервисного инженера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, летом в Украине традиционно растет количество вакансий для сезонной и временной работы. Наибольший спрос со стороны работодателей наблюдается на разнорабочих, продавцов, поваров, водителей и грузчиков. При этом самые высокие зарплаты в этом сегменте предлагают на западе страны.

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