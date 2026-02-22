Учителям в Украине готовы платить 50 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать
Учителя английского языка в Украине являются очень востребованными специалистами. В частности, количество вакансий по на кадровых порталах по этой профессии составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.
Так, образовательная компания ищет репетитора английского языка на зарплату от 75 000 до 85 000 грн. Заниматься нужно будет проведением индивидуальных и мини-групповых занятий по готовым учебным программам. Среди требований к соискателю:
- Уверенное владение английским языком (B2+/C1).
- Грамотный устный и письменный язык.
Центр иностранных языков готов платить преподавателю от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований:
- Опыт работы – от 1 года.
- Уровень владения английским – не ниже B2.
- Оконченное высшее образование – филолог, преподаватель, переводчик.
Учебный центр предлагает учителю английского языка от 10 000 до 60 000 грн. Заниматься нужно будет:
- Проведением индивидуальных, парных занятий по изучению английского языка согласно учебной программе.
- Подготовкой и проведением уроков с использованием различных методик и материалов.
- Коррекцией и оценкой работ студентов.
- Ведением отчетности о прогрессе студентов.
Кого работодатели ищут чаще всего
В то же время, по данным одного из кадровых порталов для поиска работы, в 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным. А потому, констатируется, работодатели будут искать работников даже без опыта.
Вместе с тем, подчеркивается, зарплаты будут расти неравномерно. А ключевыми трендами будут:
- дистанционная работа;
- поддержка психологического здоровья;
- интеграция ветеранов.
В целом, отмечается, наиболее ощутимая нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. В связи с чем, утверждается, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран.
Кроме того, признают специалисты, рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту. Что открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по данным одного из профильных порталов для поиска работы, украинцы все чаще готовы менять профессию. Причина – желание улучшить условия труда и увеличить доход.
