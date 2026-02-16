Украинцы массово хотят менять работу: почему и что ищут на рынке труда

В 2026 году украинцы массово пересматривают свое отношение к работе и все чаще готовы менять профессию ради лучших условий и дохода. Отмечается, что зарплата остается ключевым фактором, но на первый план сегодня выходят человечность работодателей и коллектива, стабильность и баланс между работой и жизнью.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска работы. Специалисты подчеркивают, что ожидания по зарплате в 2026 году остаются довольно прагматичными.

Самым желанным уровнем дохода украинцы называют 20-30 тысяч гривен – именно на эту сумму ориентируется треть опрошенных. Почти столько же готовы работать за 10-20 тысяч, а каждый пятый уже смотрит в сторону 30-50 тысяч гривен. Запросы на зарплаты более 50 тысяч имеют 11% респондентов, часть работников или уже находится в высокооплачиваемых нишах, или активно планирует туда перейти.

Впрочем, работа для украинцев сейчас это давно не только цифра в платежке. Важнейшим фактором выбора места работы стали человеческие отношения, а именно поддержка руководства и здоровый коллектив важны для более чем половины опрошенных. Почти столько же говорят о необходимости баланса между работой и жизнью, а гибкий или гибридный график превратился из бонуса в почти базовое требование.

После нескольких лет войны украинцы начали иначе смотреть на "надежность". Для 41% важно, чтобы компания была стабильной, а не просто перспективной. Социальные гарантии, официальное оформление, больничные и отпуска больше не выглядят формальностью, ведь это элементарное ощущение защищенности, за которое люди готовы держаться.

Интересно, что карьерный рост и обучение за счет компании хоть и важны, но не доминируют. Их отмечает около пятой части опрошенных, значительно меньше, чем тех, кто просто хочет нормальные условия здесь и сейчас.

Специалисты подчеркивают, что 2026 год может стать годом больших профессиональных поворотов. Четверть украинцев прямо заявляют, что планируют сменить профессию или сферу деятельности, еще 60% не исключают такой возможности. Главная причина – деньги, желание зарабатывать больше остается самым сильным мотиватором.

Но не только финансы толкают к изменениям. Война, сокращения, закрытие бизнесов, эмоциональное выгорание, переезды и банальная потеря интереса к своему делу все это формирует новую реальность, в которой менять профессию уже не стыдно и не страшно, а иногда жизненно необходимо.

Самой перспективной сферой в 2026 году украинцы называют торговлю и продажи – это направление выбрали более половины респондентов. Далее следуют маркетинг, реклама и PR, а также клининг и домашний персонал – сферы, которые стабильно держатся даже в кризисные времена.

Отдельное внимание привлекают транспорт и логистика, производство, образование и медицина. Хотя эти отрасли и не возглавляют рейтинг, но стабильно входят в перечень направлений, где люди видят долгосрочный спрос и реальные шансы на трудоустройство.

Опрос охватил почти 900 респондентов со всей Украины – мужчин и женщин почти поровну. Самая активная группа – люди в возрасте 35-44 года, но заметно представлена и молодежь, и старшие работники. Четверть опрошенных пока не работают и активно ищут работу, еще столько же имеют полную или частичную занятость.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026 году резко возросло количество вакансий с жильем – только за январь их было более тысячи, а актуальными оставались почти 800. Больше всего предложений с предоставлением жилья сосредоточено в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях, где работодатели остро нуждаются в работниках.

