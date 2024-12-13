У россиян осталось 2 недели: Google перестанет платить разработчикам приложений для Android

Американская компания Google расширила ограничения, действующие в отношении граждан России. Им запретят какую-либо монетизацию своих приложений, включая оплату самих программ, платные подписки, а также загрузку любого платного контента.

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Об этом, как сообщают росСМИ, техногигант уведомил своих российских пользователей. В отправленном им письме говорится, что новые правила пользования вступят в силу с 26 декабря и будут действовать неопределенное время.

После этой даты все платежи, на оформленные в России банковские счета, будут отклоняться. Таким образом россияне перестанут получать деньги от продаж своих программ в магазине приложений Android, в частности станут невозможными:

приобретение платных приложений российских разработчиков в магазине приложений Play Market;

покупки в приложениях (включая новые подписки);

продление подписки через Google Play.

Последние выплаты за ранее обработанные платежи российским разработчикам перечислят 15 января.

Как известно, в мае 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, Google запретил пользователям и разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Уже оплаченные подписки отменили после указанного в приложении периода. При этом разработчикам оставили возможность размещать в Google Play новые бесплатные приложения и обновлять уже существующие.

А ч 9 сентября Google отключил в РФ облачный сервис BigQuery — масштабируемое хранилище для работы с Big Data. Платформа была запущена более 10 лет назад. Ее используют для анализа и обработки больших массивов данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году в России полностью отключили Google AdSense – сервис, который позволяет зарабатывать как создателям контента в YouTube, так и владельцам сайтов за счет показа рекламы. В августе россияне получили последние выплаты. Поэтому российским блогерам предложили доплачивать посредникам за возможность зарабатывать в YouTube в обход ограничений.

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