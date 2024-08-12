"Вот уроды", "везде гайки закрутили": Google запретил россиянам зарабатывать в YouTube

В России полностью отключится Google AdSense – сервис, который позволяет зарабатывать как создателям контента в YouTube, так и владельцам сайтов за счет показа рекламы. Последние выплаты россияне смогут получить до 26 августа. Российским блогерам теперь предлагают доплачивать посредникам за возможность зарабатывать в YouTube в обход ограничений, а рядовые интернет-пользователи из РФ называют Google "уродами".

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Уведомление о массовом закрытии российских аккаунтов AdSense разослал российским интернет-издателям и видеоблогерам сам Google. Текст сообщения публикуют в соцсетях.

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты", – говорится в сообщении.

Таким образом, владельцы сайтов и блогеры с YouTube полностью лишатся доступа к Google AdSense и предоставляемым рекламной сетью услугам. К слову, еще в марте Google отключил показ рекламы на территории России, но до сих пор издатели и блогеры могли получать доход от просмотров из-за рубежа.

YouTube без денег – "дискриминация по паспорту": что говорят в России

В российских соцсетях возмущены решением Google оставить ютуберов без заработка. Компанию уже обвинили в "дискриминации по паспорту". "Ну и уроды ведь", – отозвался о новости один из пользователей.

Тем не менее встречаются и те, кто понимает, почему компания приняла такое решение "Дискриминировали дискриминаторов", – считает другой пользователь сети.

Также часть комьюнити пишет, что россияне сами виноваты в блокировке, т.к. активно используют VPN и прочие методы обхода ограничений. Это делает показ рекламы неправильно настроенным, а значит и невыгодным.

Также для блогеров российского сегмента YouTube уже публикуют инструкции "как сохранить заработок". В частности, их уверяют, что будет возможность заменить AdSense на иностранный.

Дело в том, что блокировка будет проводиться не по стране, которая указана в местоположении канала, а именно о стране регистрации привязанного к каналу аккаунта AdSense. Просто так сменить страну в аккаунте AdSense невозможно.

Однако к аккаунту YouTube можно привязать другую учетную запись AdSense. Сделать это реально только если успеть до блокировки текущего аккаунта AdSense. Если опоздать – монетизация канала будет потеряна навсегда.

Правда, чтобы открыть иностранный аккаунт AdSense, подтвердить его и вывести с него деньги, придется доплачивать посредникам. Это означает, что переводить на иностранный аккаунт небольшие заработки будет вообще невыгодно.

Предложение воспользоваться услугами посредников уже разозлило ютуберов. Они пишут, что это "обдираловка", попытка "нажиться на чужом горе", а также жалуются, что "везде гайки закрутили".

Как сообщал OBOZ.UA, также в России специально замедляют работу YouTube. Власти РФ избрали этот метод ограничения доступа вместо полной блокировки сервиса.

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