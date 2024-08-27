IT-технологии уходят из РФ: россиян массово удаляют из популярных онлайн-сервисов

Из-за международных санкций из России уходит сервис для создания заметок и баз данных Notion. При этом пользователям из РФ не просто запретят доступ, а удалят их аккаунты и, поэтому просят экспортировать данные.

Видео дня

О таком решении сообщили в самой компании, объяснив это IT-санкциями, которые в отношении России ввели США. Запрет вступает в силу 9 сентября – с этого дня будут заблокированы все рабочие пространства пользователей, которые находятся в России, а также запрещен доступ с территории страны-агрессора.

12 июня США запретили предоставлять услуги в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования любому лицу в РФ. Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что эти санкции направлены на уменьшение возможностей России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и ПО. Ограничения вступят в силу 12 сентября.

Ранее о планах отключить учетные записи пользователей из России и Беларуси из-за американских санкций сообщила платформа для совместной работы Miro. Позже сервис решил продолжить предоставление услуг владельцам бесплатных аккаунтов из этих стран.

Также о прекращении работы в России с 12 сентября заявил разработчик ПО для маркетологов Hubspot. Сервис отключит уже созданные в стране аккаунты и заблокирует доступ к своим услугам на ее территории. Поддержку приложений в российских версиях магазинов также приостановят.

В свою очередь Google с 9 сентября отключит в РФ облачный сервис BigQuery — масштабируемое хранилище для работы с Big Data. Платформа была запущена более 10 лет назад. Ее используют для анализа и обработки больших массивов данных. Отключение не затронет облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России полностью отключится Google AdSense – сервис, который позволяет зарабатывать как создателям контента в YouTube, так и владельцам сайтов за счет показа рекламы. Последние выплаты россияне смогут получить до 26 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!