У россиян начались серьезные проблемы с Google: что происходит и какая причина

Корпорация Google перестала регистрировать новые аккаунты на часть российских номеров телефонов. Ограничения связывают с новыми санкциями США, которые запрещают IT-компаниям оказывать услуги в России с 12 сентября.

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Об этом сообщил ряд российских СМИ. При этом некоторые пользователи из РФ пишут в соцсетях, что им все же удается зарегистрироваться с местным номером телефона.

Речь идет об основных аккаунтах Google, которые дают доступ к почтовому сервису Gmail, видеохостингу YouTube, облачному хранилищу Google Drive и другим сервисам компании. "Трудности могут затронуть многих. Android-смартфоны привязывают к профилю на Gmail, затем начинают работать в Google Play", – добавляют росСМИ.

По их данным при попытке подтвердить новый аккаунт по номеру из России сервис выдает ошибку. "Этот номер нельзя использовать для подтверждения", – говорится в таких сообщениях Google.

Также некоторые пользователи из России сообщают, что не могут получить SMS-коды подтверждения на уже привязанные к аккаунтам Google номера телефонов. "На скрине – аккаунт Google с привязанным к нему русским номером. Я не пытался привязать новый, попросил на уже привязанный кинуть код", – сообщил один из пользователей сети:

Проблемы с российским Google, вероятно, вызваны тем, что США запретили предоставлять услуги в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования любому лицу в РФ. Министр финансов Джанет Йеллен отметила, что эти санкции направлены на уменьшение возможностей России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и ПО. Ограничения были введены еще в июне, но вступят в силу 12 сентября.

Напомним, весной 2022 года Google отключил россиянам монетизацию на YouTube. В августе 2024-го компания отключила российские аккаунты в рекламной сети AdSense, что не позволяет монетизировать сайты и блоги с помощью Google-рекламы.

А с 9 сентября 2024 года также был закрыт доступ к сервису BigQuery. Это веб-сервис для широкомасштабного интерактивного анализа больших наборов данных, расположенных в Google Storage.

Как сообщал OBOZ.UA, россиян возмутило закрытие AdSense. Блогерам в РФ теперь предлагают доплачивать посредникам за возможность зарабатывать в YouTube в обход ограничений, а рядовые интернет-пользователи называют Google "уродами".

В то же время в России специально замедляют работу YouTube. Власти РФ избрали этот метод ограничения доступа вместо полной блокировки сервиса.

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