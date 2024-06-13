Россиян отключат от Microsoft, Google и Apple? К чему приведут новые IT-санкции США 

В новом пакете санкций против России США ввели ограничения в отношении IT-сектора. Это может привести к тому, что российские разработчики лишатся доступа к популярным компьютерным продуктам от Microsoft, Google и Apple.

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Новые санкции Министерства финансов США призваны ограничить доступ российского военно-промышленного комплекса к программному обеспечению и IT-услугам. С этой целью иностранным компаниям запретили:

предоставлять россиянам и юрлицам РФ услуги по консультированию и проектированию в области IT ;

; услуги IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.

Новые санкции вступят в силу 12 сентября 2024 года. При этом правительство США по-прежнему разрешает экспорт в Россию услуг, товаров и технологий, связанных c обменом информацией через интернет (кроме случаев, когда получатель находится в санкционном списке или оплата проходит через подсанкционные банки).

Некоторые эксперты в росСМИ допускают, что новые ограничения могут прямо на обычных пользователях. Так, Microsoft и другие крупные компании могут прекратить поддержку и обновления для российских пользователей. Также может быть приостановлено обслуживание российских пользователей облачными решениями от Google и Apple.

Другие эксперты уверены, что частных пользователей санкции не затронут – это коснется только компаний. Также во многом эффект от ограничений будет зависеть от того, как они будут истолкованы поставщиками услуг.

Также OBOZ.UA сообщал о введении санкций США против Московской биржи, в результате чего торги долларом и евро практически прекратились. В моменте курс рубля в части банков упал на 10% за сутки и снова превысил 100 рублей за доллар.

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