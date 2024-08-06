В России специально замедляют работу YouTube: все сервисы Google могут быть заблокированы

Российские власти сообщили операторам связи о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду через специализированное оборудование, контролируемое "Роскомнадзором". Существует возможность, что в будущем доступ ко всем сервисам Google будет полностью закрыт.

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Об этом сообщили РосСМИ. Это решение было принято для ограничения доступа к контенту на популярном видеохостинге, сохраняя при этом минимальную функциональность сервиса для пользователей. Отмечается, что власти избрали этот метод вместо полной блокировки сервиса.

По словам источников, замедление скорости воспроизведения видео на YouTube осуществляется с помощью специализированного оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленного на сетях операторов связи и контролируемого "Роскомнадзором", органом цензуры России. Это оборудование позволяет автоматически ограничивать скорость Интернет-трафика для определенных сервисов.

Замедление скорости YouTube коснется преимущественно домашнего интернета. На мобильных устройствах, по словам источника, скорость пока остается относительно нормальной, хотя и наблюдается определенная "деградация" качества, которая пока не столь существенна. Это означает, что пользователи, просматривающие видео на смартфонах, могут испытывать незначительные сбои, но в общем, сохранят доступ к сервису.

Дальнейшие планы российских властей по YouTube остаются неизвестными. Однако подмосковный провайдер ОНС24 уже предупредил своих абонентов о возможном полном закрытии доступа ко всем сервисам Google в будущем. Провайдер рекомендовал пользователям переходить на альтернативные платформы, хотя это сообщение было удалено с их сайта.

В ночь на 1 августа в России произошел сбой в работе YouTube, что привело к проблемам с доступом к сайту и воспроизведением видео. Ожидается, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу месяца – до 70%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, количество пригодных к полетам самолетов в крупнейших российских авиакомпаниях снизилось на 3% до 693 единиц из-за профицита флота и проблем с двойной регистрацией. Это, а также удорожание запчастей привело к значительному росту стоимости авиаперевозок в России.

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