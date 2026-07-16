"Киевстар" будет отключать мобильные номера: украинцам разъяснили правила

В некоторых случаях мобильный оператор"Киевстар" может деактивировать номера абонентов. Особому риску подвергаются те из них, кто в течение длительного времени не пополнял счет и не оплачивал пакет услуг.

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Чтобы этого не произошло, у компании есть четкий алгоритм и правила, которые помогут сохранить номер активным. Как избежать потери номера, сообщили в самом мобильном операторе.

Сроки действия номера "Киевстар"

Общий срок действия SIM-карты составляет год (365 дней) с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. В течение этого периода абонент может:

первые 274 дня – свободно пользоваться всеми услугами после последней оплаты или пополнения номера;

свободно пользоваться всеми услугами после последней оплаты или пополнения номера; следующие 91 день – звонить только на сервисные номера.

В течение второго этапа пользователю приходят SMS-уведомления о предстоящей деактивации. Если же он не пополнит счет, номер будет деактивирован.

Как проверить срок действия SIM-карты

Узнать, сколько именно времени осталось до возможного отключения номера, легко. Это можно сделать в мобильном приложении "Мій Київстар":

открыть раздел "Профиль";

выбрать пункт "Мои номера".

С 1 июля мобильный оператор отключил услугу пополнения счета через короткую USSD-команду. Начиная с 1 июля абоненты больше не могут воспользоваться услугой "Мобильный платеж" через короткий номер *134# и голосовое меню по номеру 899.

Как продлить действие номера: 3 способа

Пополнить счет на сумму от 30 гривен .

. Оплатить основной тарифный пакет услуг на 4 недели или на месяц.

на 4 недели или на месяц. Оплатить стоимость дневного пакета услуг.

Важно знать: услуги по переводу средств или использование опции «Экстра деньги» не продлевают срок действия вашей SIM-карты.

Актуальные тарифы от "Киевстар"

Для оплаты услуг и сохранения активности номера абоненты могут выбрать один из доступных тарифных планов. Например:

"ВСЕ РАЗОМ Комфорт" – 220 гривен в месяц;

– 220 гривен в месяц; "ВСЕ РАЗОМ Легкий" – 370 гривен в месяц;

– 370 гривен в месяц; "ВСЕ РАЗОМ Крутий" – 450 гривен в месяц.

Кроме того, некоторые пакеты услуг предлагают дополнительные скидки для новых клиентов, которые переносят свой действующий номер в сеть "Киевстар".

Как уже сообщал OBOZ.UA, мобильные операторы в Украине предлагают широкий выбор тарифных планов на любой вкус – они отличаются не только по цене, но и по наполнению. Часто операторы предлагают для пенсионеров специальные тарифы – с базовым набором услуг и, как правило, по самой низкой цене.

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