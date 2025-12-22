У фигурантов "пленок Миндича" нашли недвижимость и бизнес в стране ЕС: что узнали СМИ

Фигуранты громкого дела о коррупции в энергетическом секторе, известного как "операция Мидас" и связанного с "пленками Миндича", могут оказаться владельцами бизнеса, недвижимости и тесных финансовых связей в Словакии. Речь идет о самом Тимуре Миндиче, а также его бизнес-партнере Игоре Хмелеве и Игоре Миронюке, которого НАБУ называет одним из теневых менеджеров схемы "откатов" в "Энергоатоме".

Об этом говорится в совместном расследовании словацкого Центра журналистских расследований имени Яна Куцяка (ICJK) и проекта "Схемы" (Радио Свобода). По данным журналистов, украинское следствие также не исключает, что часть средств, полученных по коррупционной схеме, могла быть легализована через словацкие компании.

Словацкий бизнес

В расследовании утверждается, что согласно данным из коммерческого реестра Словакии, Миндич начал предпринимательскую деятельность в Братиславе еще в 2016 году, зарегистрировавшись как частный предприниматель. Журналисты подозревают, что бизнес был "открыт" в месте массовой регистрации.

"Указанный в документе адрес, согласно Google Maps, – это многоквартирный дом, где также "прописан" ряд других компаний. Указанный основной вид деятельности Миндича – "прочая розничная торговля вне магазинов, киосков и рынков". В 2017 году добавились такие виды деятельности, как "предоставление кредитов", "рекламные услуги" и "исследования рынка и общественного мнения" и другие", – говорится в материале.

Игорь Хмелев также зарегистрировался как предприниматель в Словакии. Причем в том же время и по тому же адресу, что и Миндич. В 2017 году оба стала совладельцем компании Blackrock Consulting s.r.o., которая в тот же день была переименована в TIM&TIM. Интересная деталь – основателями Blackrock Consulting были три гражданина РФ.

Компания формально занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Однако, как утверждают расследователи, перечень видов деятельности значительно шире – от курьерских услуг до маркетинговых исследований. Финансовая отчетность TIM&TIM свидетельствует о годовых оборотах до нескольких миллионов евро, в том числе до 4 млн евро в 2019 году, при относительно скромных прибылях.

В конце марта 2025 года Миндич вышел из состава владельцев компании, а единственным владельцем и директором остался Хмелев. Документы, которые могли бы объяснить такие измеенения, в коммерческом реестре Словакии отсутствуют.

Кроме торгового бизнеса, Хмелев имеет долю в словацкой компании Lamačská Brána, которая декларирует деятельность в сфере строительства жилой и нежилой недвижимости. В начале 2022 года, согласно опубликованному на сайте братиславского района Ламач документу, Lamačská Brána запланировала новый инвестиционный проект, под который получила от местных властей разрешение на вырубку деревьев. Однако журналистам не удалось найти в открытых источниках данных по этому проекту или его развитию, а сама фирма с момента основания постоянно имеет нулевой доход и является убыточной.

На части участка, где было заявлено строительство, стоит небольшой семейный дом. Вместе с прилегающими участками он принадлежал жене Игоря Хмелева Ирине и еще двум украинцам – бизнесменам Петру Белзу (Wexler Group) и Максиму Рыбцову. В 2022-м, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, владельцы предлагали местным властям предоставить этот дом для приема беженцев.

15 декабря этого года Ирина Хмелева продала свою долю, однако у Хмелевой до сих пор есть недвижимость в Словакии. Вместе с мужем Игорем они также приобрели квартиру в селе Марианка (возле города Ступава в округе Малацка) в 2017 году. Их соседом является вышеупомянутый Петр Белз.

Дом и бизнес семьи "Рокета"

Отдельный "словацкий след" прослеживается и в деле Игоря Миронюка ("Рокет"). По версии САП, озвученной прокурором в суде, он имел компании и счета в Словакии, а члены его семьи проживают за рубежом.

Данные реестров указывают, что Миронюк и его семья могут владеть или владели несколькими компаниями в Словакии, а также недвижимостью в Братиславе и пригороде столицы. Что касается бизнеса, то "Рокет" начал его еще в 2008 году вместе с теперь уже бывшей супругой Еленой. Семья имела доли в компании SU-CONSULTING s.r.o. (в основном занимается рекламой). В 2014 году Миронюки продали этот бизнес.

Игорь Миронюк при этом является партнером и исполнительным директором другой словацкой компании – UKRCI s.r.o., основанной в 2014 году. Основной вид деятельности – "неспециализированная оптовая торговля". За 2024 год доход этой фирмы составил чуть более 2 тысяч евро. Ранее долю в UKRCI имела и Елена Миронюк, но в июле 2025 года, вероятно, передала ее сыну Артуру.

Интересно, что за месяц до этого, в июне-2025, Елена приобрела другую словацкую компанию Management alternative technologies s.r.o. Номинальный размер ее вклада. Фирма специализируется, в частности, на розничной торговле, но в официальных реестрах \нет информации о ее финансовых показателях с лета-2025.

Что касается словацкой недвижимости Миронюков, то сын "Рокета" Артур еще в 2014 году, по данным журналистов, купил квартиру на 22-м этаже новостройки неподалеку от центра Братиславы.

А экс-супруга Миронюка Елена стала в 2023 году владелицей дома в городе Шаморин в пригороде Братиславы. Известно, что этот объект был куплен без использования кредитов и ипотеки. Согласно объявлениям, сейчас один из соседних домов в этом районе продают за полмиллиона евро.

В то же время словацкие правоохранительные органы сообщили журналистам, что не получали официальных запросов от НАБУ или САП о сотрудничестве в этом деле. В Генеральной прокуратуре Словакии отказались комментировать детали, сославшись на служебную тайну.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее против Тимура Миндича открыли уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины. Это – статья о государственной измене, причем вторая часть статьи касается измены, совершенной в условиях военного положения и соответственно предусматривает более суровое наказание: лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

