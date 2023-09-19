Twitter может стать платным для всех: Илон Маск анонсировал новые изменения в соцсети

Владелец X (старое название – Twitter) Илон Маск заявил, что соцсеть может стать платной для всех пользователей без исключения. В таком случае стоимость подписки может снизиться з 8 долларов до "небольшой суммы".

Об этом Маск заявил в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает BBC. По словам миллиардера, платное пользование – "единственный способ противостоять ботам".

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за использование системы", – сказал глава соцсети. Однако, как отмечает издание, пока не ясно, было ли заявление Маска спонтанным комментарием или же сигналом о более твердых планах. В X на запрос о комментарии не ответили.

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Сам Маск отмечал, что введение оплаты обязательной оплаты (если оно состоится) будет связано с борьбой с ботами. "Бот стоит копейки. Но если кому-то даже придется заплатить несколько долларов или что-то в этом роде, небольшую сумму, эффективные затраты для ботов будут очень высокими", – говорил миллиардер.

На данный момент платная подписка на X является добровольной и стоит 8 долларов (цена может различаться в зависимости от страны). При этом Маск стремиться всячески стимулировать пользователей переходить на платный аккаунт. В частности, на таких страницах увеличена длинна постов, а также улучшена их видимость на платформе.

"На самом деле мы собираемся ввести более низкую цену. Поэтому мы просто хотим, чтобы это была небольшая сумма денег. Это более продолжительная дискуссия, но, на мой взгляд, это единственная защита от огромных армий ботов", – резюмировал Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание The Washington Post писало, что политика Маска по Twitter способствовала распространению российской пропаганды. По данным журналистов, такой вывод содержится в исследовании Еврокомиссии.

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