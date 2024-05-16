Турция переправляет в ЕС российскую нефть в обход санкций: Politico раскрыл детали

Турция использует лазейку в западных санкциях, перемаркируя российскую нефть как свою и легально поставляет ее в ЕС, что принесло России до €3 миллиардов в год. Основные порты Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин играют ключевую роль в этой схеме, способствуя значительному росту российского импорта и экспорта в ЕС.

Об этом сообщает Politico. Введенный Евросоюзом в феврале 2023 года запрет на покупку российской нефти и нафропродуктов заставил Москву искать обходные пути для продажи своей продукции.

Турция оказалась идеальным партнером по этой схеме. Благодаря лазейке в санкциях, позволяющей ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если оно маркируется как нероссийское, Турция смогла легально поставлять российскую нефть в Европу. В течение года, с февраля 2023 по февраль 2024 года, Турция увеличила закупки российского топлива на 105%, а турецкий экспорт в ЕС вырос на 107%.

Турецкие нефтеперерабатывающие заводы имеют возможность перерабатывать около 1 миллиона баррелей нефти в день, что позволяет им смешивать российскую нефть с другими продуктами и легально экспортировать ее в ЕС под маркировкой турецкой. Турция использует три основных порта для перемаркировки и переправки российской нефти: Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин.

Порт Джейхан имеет ограниченное автомобильное и железнодорожное сообщение с нефтеперерабатывающими заводами, поэтому получает большие партии топлива преимущественно через море. В течение года, с февраля 2023 по февраль 2024 года, порт принял около 22 миллионов баррелей топлива, 92% из которых поступило из России – втрое больше, чем в прошлом году. 85% экспорта топлива из порта было направлено в ЕС.

Порты Мармара-Эреглиси и Мерсин также играют немаловажную роль в этой схеме. Оба продемонстрировали значительный рост импорта российской нефти, совпавший с увеличением экспорта в ЕС. Импорт через порт Мармара-Эреглиси увеличился вдвое, а через порт Мерсин – втрое.

Согласно правилам Евросоюза, грузы, содержащие российское топливо, смешанное с продуктами из других стран, могут подлежать санкциям в зависимости от доли российского компонента. Однако на практике проверяется только сертификат происхождения, где указано, откуда происходит груз. Российская нефть нелегальна, но Турция просто переоформляет сертификаты на новые, турецкие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет Министров поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. По документу Турция отменит ввозную пошлину на около 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных украинских товаров. Впрочем, договор еще не вступил в силу – его еще предстоит ратифицировать в Верховной Раде.

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