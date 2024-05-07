Кабмин поддержал договор о свободной торговле со страной НАТО: что получит Украина

Кабинет министров поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Согласно документу, Турция отменит ввозную пошлину для около 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных украинских товаров. Впрочем, договор еще не вступил в действие – его еще должны ратифицировать в Верховной Раде.

Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: после ратификации парламентами стран Соглашение вступит в силу через 2 месяца после получения подтверждения завершения внутригосударственных процедур последней из сторон.

"Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой откроет новые возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между нашими странами. В частности упростит логистику, ведь это важное условие для работы украинского бизнеса во время войны, а также будет способствовать привлечению взаимных инвестиций", – говорится в сообщении.

В целом, отмечается, положения Соглашения охватывают торговлю товарами и услугами и применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед для определения происхождения товаров. А кроме того:

права интеллектуальной собственности;

применения санитарных и фитосанитарных мер;

отмену технических барьеров в торговле;

е-коммерцию;

таможенное сотрудничество;

коммерческое присутствие предприятий;

применение защитных мер.

Что прописано в договоре между Украиной и Турцией

Согласно договору, Турция отменит ввозную пошлину для около 93,4% промышленных украинских товаров. А кроме того, для 7,6% сельскохозяйственных.

В свою очередь, Украина отменит ввозную пошлину для около 56% промышленных украинских товаров. А кроме того, для 11,5% сельскохозяйственных.

"После окончания действия переходных периодов Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров", – рассказали в Минэкономики. Там отметили, что эти периоды составят:

2-5 лет для промышленных товаров;

2-10 лет для сельскохозяйственных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т. н. торговый безвиз. Предусматривающее, впрочем, определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции.

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