Кабмин поддержал договор о свободной торговле со страной НАТО: что получит Украина
Кабинет министров поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Согласно документу, Турция отменит ввозную пошлину для около 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных украинских товаров. Впрочем, договор еще не вступил в действие – его еще должны ратифицировать в Верховной Раде.
Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: после ратификации парламентами стран Соглашение вступит в силу через 2 месяца после получения подтверждения завершения внутригосударственных процедур последней из сторон.
"Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой откроет новые возможности для беспошлинной или частично беспошлинной торговли между нашими странами. В частности упростит логистику, ведь это важное условие для работы украинского бизнеса во время войны, а также будет способствовать привлечению взаимных инвестиций", – говорится в сообщении.
В целом, отмечается, положения Соглашения охватывают торговлю товарами и услугами и применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед для определения происхождения товаров. А кроме того:
- права интеллектуальной собственности;
- применения санитарных и фитосанитарных мер;
- отмену технических барьеров в торговле;
- е-коммерцию;
- таможенное сотрудничество;
- коммерческое присутствие предприятий;
- применение защитных мер.
Что прописано в договоре между Украиной и Турцией
Согласно договору, Турция отменит ввозную пошлину для около 93,4% промышленных украинских товаров. А кроме того, для 7,6% сельскохозяйственных.
В свою очередь, Украина отменит ввозную пошлину для около 56% промышленных украинских товаров. А кроме того, для 11,5% сельскохозяйственных.
"После окончания действия переходных периодов Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров", – рассказали в Минэкономики. Там отметили, что эти периоды составят:
- 2-5 лет для промышленных товаров;
- 2-10 лет для сельскохозяйственных.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европарламент поддержал продление на год льготной торговли с Украиной – т. н. торговый безвиз. Предусматривающее, впрочем, определенные предохранители от "наплыва" украинской продукции.
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