Кремль может стать зависимым от импорта топлива: удары по НПЗ уничтожили половину отрасли

Украинская разведка прогнозирует, что до конца года Россия может потерять до 60% собственных мощностей по переработке нефти и станет зависимой от импорта топлива. Несмотря на попытки искать помощь в Беларуси, Китае или Индии, реального спасения не будет – партнеры отворачиваются, а ресурсы Кремля стремительно исчерпываются.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. По его словам, сообщение разведки – это не только констатация имеющегося дефицита, но и сигнал о планах и интенции, которые могут усилить этот дефицит.

"Разведданные предоставляются Киеву для нанесения этих ударов, для обхода ПВО, которое прикрывает нефтеперерабатывающие заводы. Итак, все, что можно выбить в европейской части, будет выбито, остановлено", – отметил он. Иными словами, риск импортозависимости обусловлен не только техническими проблемами в РФ, но и целенаправленной стратегией вывода из строя промышленных мощностей.

Ширяев объясняет логику просто: если в стране выведена значительная часть мощностей по переработке нефти, то у нее банально меньше собственных объемов топлива. Это, по его словам, "может быть 60%, это может быть и 100% – в зависимости от того, куда будет бить Украина, какими средствами, насколько они будут дальнобойными". Для топливного рынка критической отметкой он называет 50% – превышение которой уже будет означать серьезную дестабилизацию.

То есть ключевой фактор – не только физическое состояние НПЗ, но и системность ударов. "Если Украина планирует до конца года 60%, это означает, что удары будут продолжаться, что они еженедельно будут выбивать 2-3 крупных объекта. И, соответственно, планы очень серьезные и систематические", – отметил он.

В разговоре поднимается и вопрос, кто сможет компенсировать дефицит. Самый очевидный кандидат – Беларусь, но Ширяев обращает внимание на политические ограничения. "Если Россия становится сверхзависимой от беларуского импорта, то это сотни тысяч тонн бензина, а что будет в соглашении с Трампом? А вдруг Лукашенко скажет, что мы не можем отдавать России столько бензина, нам самим он нужен..." – подчеркивает Ширяев. Иными словами, зависимость от партнера, который сам стремится зарабатывать валюту, не является надежным долговременным решением.

Однако индексы поведения крупных игроков – Индии, Китая, США – могут существенно повлиять на то, насколько Россия сможет найти внешние источники горючего. Если международная политика толкает часть потенциальных поставщиков воздержаться от активного сотрудничества с Кремлем, то запасов на рынке России не хватит. "Я думаю, что Путин вообще никаких вариантов не имеет", – делает вывод Ширяев, подчеркивая давление внешних факторов.

Если действительно импорт будет покрывать около 60% потребностей – это будет означать серьезные логистические и экономические последствия: рост внутренних цен на бензин и дизель, дефицит в регионах, пробки на автозаправках и увеличение расходов для государства и бизнеса. Для военной машины это также критично – ограничение топлива усложнит движение техники и снабжение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Газпром", "Роснефть" и РЖД оказались в долговой яме размером более 12 трлн рублей (около $152 млрд) – это рекордный показатель за всю историю России. Из-за санкций, падения экспорта и высокой процентной ставки компании погрязли в долгах и все больше зависят от господдержки, которую Кремль уже не может обеспечить из-за военных расходов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!