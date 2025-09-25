"Страна-бензоколонка" без бензина: в России еще сильнее "закрутили гайки" из-за топливного кризиса

Власти России продолжают попытки обуздать топливный кризис, начавшийся после атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия в разных уголках страны. С этой целью правительство страны-агрессора продлит запрет на экспорт бензина до конца года, а также введет запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, исключение сделают только для поставок автотоплива по межправительственным соглашениям.

Кроме того, в России объявят запрет на экспорт дизельного топлива из РФ для непроизводителей. Ограничение будет действовать до конца текущего года

Масштабы кризиса

Запрет на экспорт бензина из РФ для производителей топлива действует с июля. Официальная причина: поддержание ситуации на внутреннем рынке.

В августе военнослужащие ВСУ активизировали дроновые атаки на крупные российские НПЗ, в результате чего производство бензина сократилось почти на 20%. В частности БПЛА "посетили" Новокуйбышевский, Рязанский, Афипский, Саратовский, Волгоградский, Сызранский, Новошахтинский, Куйбышевский, Краснодарский, Ильский, Ново-Уфимский, Киришский заводы.

Также к середине сентября дефицит бензина ощутили в ряде других российских регионов. А именно в:

Нижегородской области;

Ростовской области;

Рязанской области;

Саратовской области;

Амурской области;

Магаданской области;

Сахалинской области;

Еврейской автономной области;

Хабаровском краю;

Республике Саха (Якутия);

Чукотском автономном округе;

Республике Крым.

Но недавно топливный кризис добрался и до крупнейших российских агломераций: Москвы, Подмосковья и Ленинградской области. В частности, на отдельных московских заправках "Лукойл", которая является одной из крупнейших сетей АЗС в России, запретили продавать бензин в канистрах.

Кроме того, "Лукойл" перестал обслуживать топливные карты на некоторых АЗС в Нижнем Новгороде. Также дефицит бензина образовался на станциях сети в Воронеже, Курске и Белгороде. На фоне происходящего некоторые сети ограничили отпуск бензина в 10-20 л на посетителя, а другие закрылись из-за рекордных биржевых цен на топливо:

Аи-92 – до рекордных 73,6 тыс. рублей за тонну (+6%);

летнее дизельное топливо – до 72,2 тыс. за тонну (+20%).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму бензина вообще практически нет, на заправках образуются очереди на часы, а карточная система обеспечивает топливом только бюджетные учреждения. Цены выросли, дефицит продолжается, и ситуация грозит срывом сельскохозяйственных работ из-за санкций и потери нефтеперерабатывающих мощностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!