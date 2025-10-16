Цены выросли более чем на 250%: какие продукты подорожали больше всего за время полномасштабной войны

За время полномасштабной войны в Украине больше всего выросли цены на яблоки и свинину – на 281,3 и 103,2% соответственно, а также существенно подорожали мороженая рыба и сливочное масло. В то же время на фоне общего подорожания некоторые продукты стали доступнее, в частности гречка упала в цене на 24,4%, а свекла – на 28,2%.

Об этом говорится в данных Госстата за январь 2022-го и сентябрь 2025 года, которые проанализировали СМИ. За более чем четыре года полномасштабного вторжения России базовые продукты питания существенно подорожали, а некоторые стали почти "золотыми".

Инфляция, разрушение аграрного комплекса и снижение производства вызвали настоящий ценовой шок, который почувствовали все потребители. Сильнее всего поражает рост цен на фрукты и молочные продукты. Яблоки подорожали на рекордные 281,3% – с 12,8 до 48,8 грн за килограмм. Сливочное масло выросло почти вдвое – на 110,3%, теперь пачка весом 200 г стоит около 110 грн.

Мясные продукты также стали существенно дороже. Свинина (ошеек) подорожала на 103,2%, до 251 грн за килограмм, мороженая рыба – на 99,4%, до 206,8 грн. Говядина поднялась на 76%, куриное филе – на 85%, а куриные тушки – на 60,5%. Сало выросло в цене на 85,3%, до 194 грн. Десяток яиц нынче стоит в среднем 54 грн, что на 52,7% больше, чем в начале войны.

Цены на хлеб также сильно изменились. Пшеничный хлеб подорожал на 75,9% – с 33,6 до 59 грн, а батон – на 65,7%, до 30 грн. Молочные продукты, как сметана и мягкий сыр, подорожали на 87,6 и 71,4% соответственно. Литр молока (2,6% жирности) вырос в цене на 64%.

Среди бакалеи наибольший скачок продемонстрировал рис – +82%, теперь килограмм стоит 53,4 грн. Пшено подорожало на 46%, ячневая крупа – на 43,3%, манная крупа – на 55,3%, а пшеничная мука – на 40,6%. Подсолнечное масло выросло на 36,4%. Макароны подорожали на 43%, а сахар – на 17,7%.

На фоне общего роста цен некоторые продукты подешевели. Больше всего это касалось гречки – на 24,4%, до 36 грн за килограмм. Среди овощей снизились цены на свеклу (-28,2%), капусту (-16,5%), лук (-5,8%) и морковь (-2,2%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на хлеб и хлебопродукты в Украине выросли на 13-17% по сравнению с прошлым годом и до конца 2025 года могут повыситься еще на 5-10%. Основные причины – дороже мука, энергоносители, логистика и более низкое качество урожая пшеницы и ржи в этом году.

