Цены на хлеб в Украине могут значительно вырасти: почему и какая будет стоимость

Цены на хлеб и хлебопродукты в Украине выросли на 13-17% по сравнению с прошлым годом и до конца 2025 года могут повыситься еще на 5-10%. Основные причины – дороже мука, энергоносители, логистика и низкое качество нынешнего урожая пшеницы и ржи.

Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии СМИ. По данным Госстата, за последний месяц хлеб подорожал на 0,7%, а хлебопродукты – на 0,8%.

По сравнению с сентябрем прошлого года подорожание достигло 13,4% и 16,9% соответственно. Дученко прогнозирует, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Основные факторы подорожания – увеличение себестоимости производства, повышение цен на сырье и муку, особенно ржаную, подорожание энергоносителей и логистики, а также рост расходов на оплату труда.

Кроме того, нынешний урожай пшеницы имеет более низкие качественные показатели, чем в прошлом году. Значительная часть собранного зерна не пригодна для хлебопечения. "Потребность отрасли – около 2,5 млн тонн. Собрали около 6 млн тонн пшеницы 1, 2, 3 класса, но основу формирует 1-2-й класс, а его собрали только 1,7 млн тонн. Поэтому нужно контролировать переходящие остатки и экспорт зерна, чтобы хватило для внутреннего рынка", – объясняет Дученко.

Особое внимание в этом году привлекает ржаная мука. Проблема с ней продолжается несколько лет подряд, в прошлом сезоне даже приходилось импортировать ржаную муку, что сказалось на цене на ржаной хлеб. В этом году собранного количества ржи достаточно для внутреннего потребления, однако не весь урожай соответствует стандартам для хлебопекарной промышленности.

Параллельно в Украине стартовал сезон сахароварения. По данным Укрцукор, из нового урожая изготовят примерно 1,5 млн тонн сахара. Это на 300 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем сезоне, однако этого достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, который после начала полномасштабного вторжения оценивается в 900 тыс. тонн. При условии стабильной ситуации в энергетике, цены на сахар будут оставаться постоянными.

В целом ситуация на рынке хлеба и хлебопродуктов демонстрирует давление со стороны роста себестоимости, колебаний качества зерна и затрат на производство. Потребителям стоит ожидать постепенного повышения цен, особенно на хлеб из ржаной муки, тогда как сахар на внутреннем рынке пока остается относительно стабильным.

