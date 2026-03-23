Цены вырастут не только на газ и нефть: война на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный голод
Блокада Ормузского пролива вызвала глобальный дефицит удобрений и резкий рост цен, что может привести к продовольственному кризису и голоду для десятков миллионов людей. В то же время ситуация усиливает позиции России на мировом рынке и создает новые экономические вызовы для Украины и мира.
Об этом говорится в аналитике экспертов одного из медиа. Ормузский пролив – одна из важнейших транспортных артерий мира. Через него проходит не только значительная часть глобального экспорта нефти и газа, но и примерно треть мировых поставок удобрений.
Именно поэтому любые перебои здесь мгновенно откликаются на глобальных рынках. В начале марта судоходство через пролив практически остановилось. Если еще в феврале ежедневно проходило около 129 судов, то уже через несколько недель этот показатель упал до критических 4. Причиной стали как военные действия, так и прямые атаки на гражданские суда, пытавшиеся пройти маршрут.
Фактически мир столкнулся с контролируемой блокадой, ведь отдельные суда пропускаются выборочно, что создает дефицит и хаос в поставках. Ситуацию обострила остановка производства сжиженного газа в Катар – одном из ключевых поставщиков сырья для производства удобрений.
Газ является основой для производства аммиака, а тот базовым компонентом азотных удобрений. Результат не заставил себя ждать:
- цены на газ в Европе выросли более чем на 100% всего за три недели;
- карбамид подорожал на 32,4% (до $683 за тонну);
- аммиак вырос в цене на 8,7% (до $750 за тонну).
Таким образом, энергетический кризис автоматически перерос в кризис аграрный. Проблема заключается не только в росте цен. Дефицит удобрений означает снижение урожайности, а следовательно – подорожание продуктов питания. Наиболее уязвимыми оказались страны, которые критически зависят от импорта с Ближнего Востока. Среди них:
- Бразилия – импортирует 100% карбамида, значительная часть которого шла через Ормуз;
- Индия – покрывает более 40% потребностей в удобрениях за счет региона;
- Бангладеш – уже остановил большинство своих заводов из-за недостатка газа.
Индия даже вынуждена вести переговоры с Ираном по созданию "безопасных коридоров" для своих судов. Особенно драматичной ситуация может стать для стран Африки и Южной Азии. По оценкам международных организаций, до 45 миллионов человек могут столкнуться с острым голодом из-за подорожания продуктов и топлива.
Несмотря на то, что Украина не зависит напрямую от поставок удобрений из Персидского залива, она не может избежать последствий кризиса. Рынок удобрений – глобальный, и любой дефицит автоматически поднимает цены для всех.
Основные поставщики для Украины – это Азербайджан, Туркменистан, Польша и Болгария. Однако блокада Ормуза заставляет крупные страны-импортеры искать альтернативные рынки – те же, на которых закупается и Украина, это создает дополнительную конкуренцию и давит на цены. Ситуацию осложняет внутренний фактор:
- работает лишь часть химических предприятий;
- зависимость от импорта азотных удобрений превышает 60%;
- логистика остается нестабильной из-за войны.
В итоге себестоимость зерновых может вырасти на 5-7%, а импорт удобрений в 2026 году может обойтись на $140 млн дороже. Россия, как крупнейший экспортер удобрений в мире, оказалась в выгодной позиции. Рост цен автоматически увеличивает ее доходы и расширяет влияние на ключевых рынках, в частности в Азии.
Некоторые страны уже рассматривают возможность увеличения закупок российских удобрений, несмотря на политические риски. Более того, на фоне угрозы глобального голода может встать вопрос ослабления санкций в отношении российской химической промышленности.
Главная опасность нынешнего кризиса – не только в дефиците, а в неравном доступе к ресурсам. Страны с большими финансовыми возможностями смогут:
- переплачивать за поставки;
- формировать резервы;
- получать политические исключения.
Зато бедные государства останутся наиболее уязвимыми к продовольственным шокам. Для Украины ключевым вызовом станет не физическая нехватка удобрений, а их цена. Если кризис затянется, аграрии начнут экономить на внесении удобрений, что неизбежно повлияет на урожайность в последующие сезоны.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в экспертной среде убеждены, что рост стоимости газа значительно страшнее, чем нефти. Сейчас цена на газ самая большая с 2020 года и возможностей для снижения нет. Это вызвано ударами по крупнейшему заводу сжиженного природного газа (СПГ) в мире.
