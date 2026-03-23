Цены вырастут не только на газ и нефть: война на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный голод

Блокада Ормузского пролива вызвала глобальный дефицит удобрений и резкий рост цен, что может привести к продовольственному кризису и голоду для десятков миллионов людей. В то же время ситуация усиливает позиции России на мировом рынке и создает новые экономические вызовы для Украины и мира.

Об этом говорится в аналитике экспертов одного из медиа. Ормузский пролив – одна из важнейших транспортных артерий мира. Через него проходит не только значительная часть глобального экспорта нефти и газа, но и примерно треть мировых поставок удобрений.

Именно поэтому любые перебои здесь мгновенно откликаются на глобальных рынках. В начале марта судоходство через пролив практически остановилось. Если еще в феврале ежедневно проходило около 129 судов, то уже через несколько недель этот показатель упал до критических 4. Причиной стали как военные действия, так и прямые атаки на гражданские суда, пытавшиеся пройти маршрут.

Фактически мир столкнулся с контролируемой блокадой, ведь отдельные суда пропускаются выборочно, что создает дефицит и хаос в поставках. Ситуацию обострила остановка производства сжиженного газа в Катар – одном из ключевых поставщиков сырья для производства удобрений.

Газ является основой для производства аммиака, а тот базовым компонентом азотных удобрений. Результат не заставил себя ждать:

цены на газ в Европе выросли более чем на 100% всего за три недели;

всего за три недели; карбамид подорожал на 32,4% (до $683 за тонну);

(до $683 за тонну); аммиак вырос в цене на 8,7% (до $750 за тонну).

Таким образом, энергетический кризис автоматически перерос в кризис аграрный. Проблема заключается не только в росте цен. Дефицит удобрений означает снижение урожайности, а следовательно – подорожание продуктов питания. Наиболее уязвимыми оказались страны, которые критически зависят от импорта с Ближнего Востока. Среди них:

Бразилия – импортирует 100% карбамида, значительная часть которого шла через Ормуз;

значительная часть которого шла через Ормуз; Индия – покрывает более 40% потребностей в удобрениях за счет региона;

в удобрениях за счет региона; Бангладеш – уже остановил большинство своих заводов из-за недостатка газа.

Индия даже вынуждена вести переговоры с Ираном по созданию "безопасных коридоров" для своих судов. Особенно драматичной ситуация может стать для стран Африки и Южной Азии. По оценкам международных организаций, до 45 миллионов человек могут столкнуться с острым голодом из-за подорожания продуктов и топлива.

Несмотря на то, что Украина не зависит напрямую от поставок удобрений из Персидского залива, она не может избежать последствий кризиса. Рынок удобрений – глобальный, и любой дефицит автоматически поднимает цены для всех.

Основные поставщики для Украины – это Азербайджан, Туркменистан, Польша и Болгария. Однако блокада Ормуза заставляет крупные страны-импортеры искать альтернативные рынки – те же, на которых закупается и Украина, это создает дополнительную конкуренцию и давит на цены. Ситуацию осложняет внутренний фактор:

работает лишь часть химических предприятий;

зависимость от импорта азотных удобрений превышает 60%;

логистика остается нестабильной из-за войны.

В итоге себестоимость зерновых может вырасти на 5-7%, а импорт удобрений в 2026 году может обойтись на $140 млн дороже. Россия, как крупнейший экспортер удобрений в мире, оказалась в выгодной позиции. Рост цен автоматически увеличивает ее доходы и расширяет влияние на ключевых рынках, в частности в Азии.

Некоторые страны уже рассматривают возможность увеличения закупок российских удобрений, несмотря на политические риски. Более того, на фоне угрозы глобального голода может встать вопрос ослабления санкций в отношении российской химической промышленности.

Главная опасность нынешнего кризиса – не только в дефиците, а в неравном доступе к ресурсам. Страны с большими финансовыми возможностями смогут:

переплачивать за поставки;

формировать резервы;

получать политические исключения.

Зато бедные государства останутся наиболее уязвимыми к продовольственным шокам. Для Украины ключевым вызовом станет не физическая нехватка удобрений, а их цена. Если кризис затянется, аграрии начнут экономить на внесении удобрений, что неизбежно повлияет на урожайность в последующие сезоны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в экспертной среде убеждены, что рост стоимости газа значительно страшнее, чем нефти. Сейчас цена на газ самая большая с 2020 года и возможностей для снижения нет. Это вызвано ударами по крупнейшему заводу сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

