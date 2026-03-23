Кто делает бизнес на арестованных активах: как государство теряет миллионы, почему все это видят, но никто не противодействует

Консорциум "КАМпаритет", который является управляющим сразу 4-х арестованных активов и который связывают с бывшим мужем посолки Украины в США Ольги Стефанишиной, задолжал украинскому бюджету миллионы гривен за управление этими самыми активами. При этом доход от них он получает.

АРМА же, которое и предоставило в управление консорциуму активы, это видит – там фиксируют нарушения и направляют "КАМпаритету" соответствующие требования. Однако по непонятным причинам в суд Агентство не обращается и само управление не прекращает.

Для того же, чтобы узнать, почему АРМА позволяет "КАМпаритету" фактически "кидать на деньги" государство, мы обратились в Агентство с соответствующим запросом. Также мы обратились за разъяснениями в Минюст. Объяснения же этих структур относительно негласного разрешения консорциума богатеть за счет страны будут опубликованы сразу после их поступления.

В этом же материале OBOZ.UA разбирался, сколько и за что именно не заплатил "КАМпаритет". И кто мог способствовать этому в самом АРМА.

Сколько денег "КАМпаритет" задолжал государству

В целом же, по состоянию на 1 марта 2026 года, за управление арестованными активами "КАМпаритет" задолжал украинскому бюджету почти 7,5 млн грн. Соответственно, на момент выхода материала, эта сумма может оказаться значительно выше.

При этом, подчеркнула председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина ("Слуга народа"), несмотря на то, что арестованные активы работают и приносят доход, управляющий не платит государству уже более полугода. В частности:

Более 5 млн грн – за управление компанией "Украинская ягода" и Домом профсоюзов.

2,4 млн грн – за управление помещениями по адресу Павловская, 18 в Киеве и ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске.

В то же время, отмечается, долги за пользование последними двумя активами становятся еще более примечательными ввиду того, что "из-за ненадлежащего управления... АРМА уведомило "КАМпаритет" о смене управляющего". То есть, на бумаге Агентство решило забрать у консорциума активы. Однако на деле, акцентирует нардеп, они находятся "до сих пор в пользовании "КАМпаритета" и, вероятно, до сих пор приносят прибыль в обход бюджета".

"Для "Флагмана" был объявлен повторный конкурс – пока безрезультатно", – напомнила Радина.

АРМА ругается, но не наказывает

Вместе с тем, подчеркнула нардеп, АРМА, которое и предоставило "КАМпаритету" в управление указанные активы, ведет себя крайне странно. Дело в том, что:

С одной стороны, Агентство "направило команде, связанной со Стефанишиным, официальные предписания и требования погасить долги".

Однако, с другой – в суд для взыскания долгов с "КАМпаритета" АРМА "по неизвестным причинам не подавало".

"Ожидаю, что АРМА безотлагательно начнет процедуру замены управляющего... А также будет взимать долги в судебном порядке", – констатировала Радина.

НАБУ взялось за дело

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") ранее сообщил об обращении в НАБУ по поводу нежелания "КАМпаритета" осуществлять в пользу государства платежи с дохода за управление арестованными активами. При этом, подчеркнул нардеп, его команда нашла "способ, как выводят даже минимальные платежи".

НАБУ же, рассказал Железняк OBOZ.UA, работу по заявлению уже запустило. В связи с чем, отметил он, деталей схемы вывода средств он раскрывать не будет.

Кто помогает Стефанишину

В то же время, отметил Железняк, уклоняться от платежей государству консорциуму Стефанишина помогают люди, связанные с самим АРМА. Одним же из них, по его словам, является Павел Великоречанин.

Он – бывший заместитель председателя Агентства. Широкоизвестным Великоречанин стал после того, как директор Бюро Семен Кривонос во время заседания комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики назвал его среди тех, кто просматривал в судебных реестрах данные об операции "Мидас" по масштабной коррупции в энергетике.

"Искал Чернышова и Цукермана (фигуранты операции "Мидас" – бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и бизнесмен Александр Цукерман. – Ред.). Особенно, после того, как засветили, что сама экс-глава АРМА Елена Дума ходила в эту клинику, где отмывались деньги", – рассказывал Железняк ранее.

Как Стефанишин получил в управление арестованные объекты

Сам же Стефанишин стал известным летом прошлого года. Тогда в медиа появилась информация, что он "представляется теневым куратором офиса агентства в неформальных беседах".

При этом, подчеркивалось: управляющим недвижимости на Павловской "КАМпаритет" стал уже "через несколько дней после создания". В течение же нескольких месяцев после этого, отмечалось, консорциум был избран управляющим для:

Дома профсоюзов на Майдане Независимости;

торгового центра "Флагман" в Ивано-Франковске.

Еще позже "КАМпаритет" получил в управление одного из крупнейших производителей ягод в Украине – компанию "Украинская ягода".

"Это единственная частная компания, которой менее чем за год деятельности удалось выиграть аж в четырех конкурсах на поиск управляющего", – констатировали тогда аналитики. Признав: похоже, что "Стефанишин нашел "ключи от АРМА".

Связь с россиянами?

Сам же Стефанишин, по словам того же Железняка,"по многим источникам очень часто и сейчас мутится возле АРМА, пытаясь там разные истории сделать".

Отличительной же особенностью Стефанишина является его потенциальная связь с россиянами. В частности, сообщал OBOZ.UA ранее, КАМпаритет" имеет среди учредителей компанию, которой руководит связанный с россиянами директор. Более того, эта связь указывает на то, что с помощью "КАМпаритета" россияне могли сохранить влияние на арестованный актив.

"Связанный с россиянами директор – это Тарас Баштанник. Когда "Украинской ягодой" владели россияне, он возглавлял эту компанию. АРМА с помощью Лычаковского суда Львова арестовала фирму, якобы чтобы лишить владельцев-россиян дивидендов. Но в результате "Украинскую ягоду" передали в управление консорциуму, который непосредственно связан с тем самым Тарасом Баштанником", – говорилось в материале.

Домашний тиран

Впрочем, не россиянами едиными. Бывший милиционер Стефанишин также известен тем, что попадал в кучу скандалов из-за домашнего насилия и нарушения ПДД. В частности, известно, что:

Полиция по меньшей мере трижды оформляла на него протокол за пьяное вождение.

Однако Стефанишину каждый раз удавалось отменять эти протоколы.

Сама Стефанишина во время развода отмечала, что муж злоупотребляет алкоголем и бил ее.

А через несколько лет после развода она была вынуждена запретить ему приближаться к ней и писать ей сообщения.

Стефанишин преследовал бывшую жену.

В частности, сообщалось, что он писал ей сообщения, расспрашивал о ней у ее подчиненных, встречал ее с работы, распространял о ней сплетни и угрожал.

OBOZ.UA продолжит следить за развитием ситуации с долгами "КАМпаритета" перед государством. Если же вам известно о деятельности Михаила Стефанишина больше, пишите нам на почту [email protected].