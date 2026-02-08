Цены резко подскочили: в Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Во многих крупных городах Украины выросла стоимость аренды 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове и Одессе, где за последние 6 месяцев стоимость съема жилья повысилась сразу на 25%, до средних 5 000 и 10 000 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Виннице. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 22%.

Во Львове и Хмельницком аренда подорожала на 15%. Также рост цен зафиксирован в:

Днепре – на 9%;

Ивано-Франковске – на 6%.

В остальных же городах – включая Киев – изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 5 000 до 21 700 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 21 700 грн. А также в:

Львове – 19 600 грн;

Киеве – 17 000 грн;

Ивано-Франковске – 15 200 грн;

Луцке – 14 500 грн;

Виннице – 14 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 5 000 грн. Среди лидеров также:

Сумы – 5 500 грн.

Запорожье, Николаев – 6 000 грн.

Какую часть зарплаты украинцы вынуждены отдавать на аренду

В то же время, отмечается, аренда 1-комнатных квартир "съедает" большую часть зарплат украинцев. Больше всего в Ужгороде, где за съем такого жилья придется отдать сразу 79% среднего заработка.

Во Львове придется отдать 65% зарплаты. В Луцке – 63%. В Киеве – 52%.

Меньше всего в пересчете на зарплату аренда стоит в Харькове. Там аренда "съедает" 21% заработка.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам члена совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артура Пилипчука, после войны в Украине ожидается существенное подорожание недвижимости. По его словам, дело в том, что рост цен на квартиры и дома является непременным "атрибутом" окончания войн во всех странах, переживших боевые действия.

