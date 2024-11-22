Украинцев предупредили о росте цен на популярный продукт: к чему готовиться

В Украине растут цены на сахар от производителей – только за последний месяц его стоимость выросла на 1-1,5 грн за килограмм. Впрочем из-за ряда внутренних факторов и ситуации на международном рынке цены могут вырасти еще заметнее, что впоследствии может достичь и розничных покупателей.

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Об этом сообщили аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета (ЮАР). Отмечается, что благодаря стабилизации внутреннего спроса и возобновлению экспорта оптовая стоимость сахара колеблется в пределах 23-24,50 грн/кг.

В аграрном совете объяснили рост цен постепенным возвратом украинских производителей на внешние рынки. После того, как Европейская комиссия вернула ввозную пошлину на сахар, украинским производителям пришлось искать свое место на рынках за пределами Европы, поэтому основными направлениями для экспорта стали Турция и страны Африки.

"По ожиданиям ситуация должна быть хуже без экспорта в Европу. Но сейчас работает схема экспорта через третьи страны, и она дает свои результаты. Украина понемногу вывозит сахар на внешние рынки, что поддерживает позиции", – отмечают аналитики ПУСК.

В 2025 году цены для украинских потребителей могут значительно увеличиться еще сильнее, поскольку европейский рынок снова частично откроется для украинского сахара. Эксперты прогнозируют, что это произойдет во второй половине сезона

"С 1 января 2025 года мы можем увидеть активный рост цен, когда откроется европейский рынок. В прошлом сезоне цены достигали уровня 29-32 тысяч грн/т по НДС. Возможно, в этом сезоне мы тоже вернемся к этим показателям", – комментируют в ПУСК.

Динамика цен в Украине зависит и от ситуации на глобальном рынке сахара, а также способствует росту стоимости продукции. Из-за проблем, с которыми столкнулись производители в Бразилии, сокращение объемов производства сахара в этой стране может тоже возрасти. Украинские производители могут воспользоваться этой ситуацией для расширения присутствия на международном рынке и повышения конкурентоспособности.

Цены на сахар в Украине.

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость сахара в крупнейших торговых сетях Украины составляет 34,75 грн/кг. В то время как в прошлом месяце средняя стоимость этого продукта в зависимости была 35,44 грн/кг. В украинских супермаркетах установили такие цены на сахар.

Auchan – 32,90 грн/кг;

Novus – 33,59 грн/кг;

АТБ – 32,90 грн/кг;

Metro – 32,90 грн/кг;

Megamarket – 39,60 грн/кг;

"Фора" - 28,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что цены на яйца в Украине выросли на 58%, достигнув в среднем 58,5 грн за десяток. Основные причины – сезонное снижение производства, удорожание кормов и сокращение поставок от частных хозяйств.

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