В Украине резко вырастут цены на самый доступный фрукт: сколько будет стоить килограмм

В ближайшие месяцы цены на яблоки, которые традиционно являются самым доступным для украинцев фруктом, могут заметно вырасти. Эксперты оценивают, что их стоимость может увеличиться до 25%.

Об этом сообщает Telegraf. Пересмотр цен на яблоки связан прежде всего с ростом затрат на хранение урожая.

Почему дорожают яблоки

В частности подорожание яблок прогнозирует президент Украинской Плодоовощной Ассоциации Тарас Баштанник. Он отметил: хотя урожай 2025 года был неплохим, основной проблемой остается дефицит мощностей для хранения и расходы на энергоносители.

Эксперт по хранению продукции Павел Булгаков назвал главным фактором подорожания ежедневные отключения электроэнергии. По его подсчетам, с учетом амортизации оборудования цены могут вырасти на 20-25%.

"Для поддержания необходимой температуры в хранилищах фермерам приходится использовать генераторы. А это стоит дорого", – подчеркнул специалист.

Баштанник отметил, что отрасли критически не хватает современных камер хранения, что влияет на предложение в зимний период. Впрочем эксперт считает, что текущие цены на рынке позволяют профессиональным садоводам работать эффективно.

"Сказать, что очень высокие, пожалуй, нельзя, но они хорошие. Они точно позволяют профессиональным хорошим производителям яблок быть в прибыли", – заметил он.

Другая причина роста цен на фрукты – их качество. Если сейчас Украина еще обеспечивает себя яблоками, впоследствии могут возникнуть перебои.

Что будет с ценами и как действовать украинцам

Аналитики прогнозируют, что к марту 2026 года яблоки подорожают минимум на 10-15% – цена на украинские яблоки вырастет до около 40 грн/кг, а на популярные сорта типа Айдаред – до более 50 грн/кг. Таким образом цены могут вырасти почти вдвое по сравнению с осенними показателями.

Поэтому украинцам советуют покупать яблоки уже сейчас. Однако большие запасы следует делать, только если есть возможность для их правильного хранения. Стоит отдавать предпочтение поздним сортам, которые при правильных условиях способны храниться 3-4 месяца без потери качества: Айдаред, Ренет Симиренко, Голден Делишес.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по итогам декабря-2025 в годовом исчислении (к декабрю-2024) инфляция в Украине замедлилась с 9,3% до 8%. Одним из ключевых драйверов общего роста цен осталось подорожание продуктов питания – на 10,2%. За год сильнее всего в цене прибавили мясо и мясопродукты – они подорожали на 21%. Зато овощи подешевели еще более заметно – на 29,8%.

