Цены на популярный овощ резко выросли: сколько теперь стоит

В Украине зафиксировали существенное повышение цен на лук. Это связано с сезонным сокращением объемов этого овоща в местных хозяйствах. Фермеры реализуют лук по цене от 18 до 27 грн за килограмм (эквивалентно $0,43-0,65 за килограмм), что в среднем на 13% превышает показатели конца прошлой недели.

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Об этом сообщает издание AgroReview. Ощутимое повышение стоимости лука специалисты объясняют тем, что предложение овоща уменьшается из-за сезонного истощения запасов в хозяйствах, тогда как спрос остается стабильно высоким. Рост активности на рынке также стимулирует поднятие цен.

По словам производителей, существенно увеличивать отпускные цены пока сложно, ведь покупатели все чаще жалуются на качество предлагаемой продукции. Важно подчеркнуть, что по состоянию на май 2025 года стоимость лука на 26% превышает уровень цен, зафиксированный в первой декаде мая 2024 года.

"Рост цен на популярный овощ связывают с сокращением предложения в условиях, когда имеет место сезонное истощение запасов лука в хозяйствах страны. При этом активность на рынке довольно высокая, что также приводит к росту цен", - говорится в публикации.

Лук в супермаркетах (репчатый 1 кг, данные Минфина)

Auchan - 29,90 грн

Novus - 26,89 грн

Megamarket - 38,70 грн

средняя цена: 31,83 грн

Лук репчатый в АТБ - 28.89 грн

Лук репчатый в Форе - 28,9 грн

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов - молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь как минимум в два раза.

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