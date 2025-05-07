В Украине начали продавать популярный весенний овощ: почему цены почти в 4 раза выше импорта

На украинский рынок начал попадать один из самых желанных весенних продуктов - молодой картофель. Но цены на отечественный овощ в 2-3,8 раза выше, чем на импортный, но к середине месяца он может подешеветь минимум вдвое.

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Как сообщает AgroReview, сейчас цена молодого украинского картофеля на отечественных рынках и в супермаркетах колеблется от 95 до 140 грн/кг, тогда как привезенный из Египта или Израиля картофель продается по 36-42 грн/кг. То есть почти столько же, как и прошлогодний картофель, который продают в среднем по 33 грн/кг.

Председатель фермерского хозяйства с Житомирщины Сергей Рыбалко объясняет высокие цены на молодой украинский картофель дороговизной его выращивания и ограниченным предложением. Но он прогнозирует, что уже в середине мая молодой картофель, выращенный под агроволокном, может подешеветь минимум вдвое. Впрочем, окончательные цены будут зависеть от погодных условий и дальнейшей ситуации на потребительском рынке.

Отмечается, что среднесуточный объем потребления молодого картофеля в Украине составляет примерно 5 тонн. Это небольшой спрос в масштабах страны, который свидетельствует о том, что украинцы покупают молодой картофель преимущественно не для запасов, а чтобы попробовать новый урожай.

Из-за высокой цены молодой картофель в значительной степени не реализуется и поэтому часто портится. Поскольку для украинцев "старый картофель - это еда, а молодой - это забава", поэтому большого спроса на него нет, отмечает Сергей Рыбалко.

Кроме того, сейчас на полках магазинов представлен импортный картофель, который по факту не является молодым, он выращивается с меньшими затратами и поэтому значительно дешевле. Себестоимость выращивания такого овоща примерно втрое ниже, чем у молодого украинского картофеля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на прошлогодний картофель в Украине тоже выросли. Главными факторами роста стали ограниченное предложение на внутреннем рынке, рост затрат на производство (особенно оплата труда) и климатические изменения. Последние уменьшили объемы валового сбора, что дополнительно повлияло на ценовую политику.

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