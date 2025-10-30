Цены на новое жилье в Киеве переписали: сколько теперь стоит квартира

Киев до сих пор занимает высокую позицию на рынке новостроек, средняя цена квадратного метра составляет 1 290 долларов. По стоимости его опережает только Львов. Самое дорогое жилье в Печерском районе – 2 590 долларов/кв.м, самое дешевое – в Деснянском районе, 880 долларов/кв.м.

Об этом свидетельствуют данные одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Наиболее доступными остаются квартиры в сегменте эконом, где квадрат стоит около 940 долларов – это на 4% меньше, чем полгода назад.

В классе комфорт цены, наоборот, выросли до 1 100 долларов (+4%), а бизнес-жилье немного подешевело – 1 710 долларов за квадрат (-3%). Самыми дорогими остаются премиум-новостройки, где средняя цена достигла 3 170 долларов.

Сейчас в Киеве представлено 178 новостроек, среди которых 104 предлагают рассрочку, 46 – ипотеку по государственной программе еОселя, а 28 – банковские кредиты. В то же время 42% потенциальных покупателей считают, что цены на первичном рынке в ближайшее время будут расти, тогда как еще 42% ожидают стабильности, и только 15% прогнозируют снижение стоимости.

Традиционно лидером по ценам остается Печерский район, где квадратный метр стоит 2 590 долларов. Далее следуют:

Шевченковский ($1 640);

Подольский ($1 520);

Голосеевский ($1 310);

Соломенский ($1 260);

Святошинский ($1 250);

Оболонский ($1 190).

Самыми дешевыми остаются Днепровский ($1 040), Дарницкий ($1 010) и Деснянский ($880) районы. Специалисты также отмечают, что темпы возведения жилья в Киеве в 2025 году почти втрое ниже, чем в прошлом году. Ситуация связана, как с общей экономической нестабильностью, так и с усложнением разрешительных процедур и логистики стройматериалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, большинство украинцев сегодня выбирают квартиры эконом- или комфорт-класса в ценовом диапазоне до $50 тысяч, отдавая предпочтение готовому жилью, куда можно заселиться сразу. В то же время многие откладывают покупку из-за высоких цен, дорогих кредитов и неуверенности в завтрашнем дне во время войны.

