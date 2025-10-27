УкраїнськаУКР
Большинство украинцев не спешит покупать квартиры: почему и какое жилье выбирают

Большинство украинцев сегодня выбирают квартиры эконом- или комфорт-класса в ценовом диапазоне до $50 тысяч, предпочитая готовое жилье, куда можно заселиться сразу. При этом многие откладывают покупку из-за высоких цен, дорогих кредитов и неуверенности в завтрашнем дне во время войны.

Об этом OBOZ.UA сообщили специалисты одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Несмотря на войну, сложную экономическую ситуацию и дорогие кредиты, часть украинцев продолжает планировать покупку собственного жилья, однако темпы этого процесса остаются медленными.

Почему украинцы не спешат с покупкой жилья

Главным сдерживающим фактором остается финансовая неопределенность и риски, связанные с войной. Согласно исследованию, 31% опрошенных украинцев планируют приобрести жилье уже в этом году – это на 3% больше, чем в прошлом году. В то же время количество тех, кто не рассматривает покупку недвижимости вообще, сократилось до 10%. То есть, спрос постепенно оживает, хотя он все еще далек от довоенного уровня.

Подавляющее большинство потенциальных покупателей (75%) предпочитает квартиры. Дома или дачи интересуют лишь незначительную долю украинцев, ведь для многих важнее удобное расположение, доступ к инфраструктуре и безопасность.

Что касается бюджета, то 63% респондентов планируют потратить на жилье до $50 тысяч, и только 10% готовы заплатить более $100 тысяч. Такие показатели свидетельствуют, что большая часть рынка ориентирована на эконом- и комфорт-класс, тогда как элитная недвижимость остается нишевым сегментом.

Какое жилье выбирают украинцы

Большинство украинцев, которые рассматривают возможность покупки, делают это из стремления улучшить условия проживания или жить отдельно от родственников. Интересно, что 22% респондентов планируют инвестировать в недвижимость и эта доля выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на риски, инвестиции в жилье остаются одним из самых стабильных способов сохранения средств для украинцев.

Большинство опрошенных (57%) не имеют четких предпочтений между первичным и вторичным рынками – главное, чтобы цена и условия были выгодными. Однако 31% выбирают только вторичное жилье, а 12% только новостройки.

Главные аргументы в пользу новостроек – новая инфраструктура, современная архитектура и привлекательный вид домов, этот фактор за год стал важнее на 11%. Также часть покупателей видит преимущество в возможности воспользоваться государственной ипотечной программой еОселя, однако таких только 28%.

Главным недостатком покупки в новостройке украинцы называют риск недостроя или задержки сдачи в эксплуатацию. Значительно вырос и страх того, что дом могут сдать без базовых коммуникаций – воды, газа или электричества (+11% за год). Также покупателей отпугивает необходимость ждать завершения ремонта, что в условиях войны может затянуться на неопределенный срок.

На вторичном рынке стабильно привлекают готовность к заселению, возможность увидеть реальное состояние квартиры и поторговаться. За год вырос интерес к таким критериям, как возможность оценить район, соседей и расходы на коммунальные услуги (+12%).

Для многих украинцев сегодня важно не только иметь крышу над головой, но и чувствовать себя безопасно, иметь рядом укрытие, больницу, школу и транспорт. Несмотря на рост интереса к недвижимости, значительная часть населения все же не готова к покупке. Основные причины:

  • высокие цены на квартиры, которые не снизились даже несмотря на военное положение;
  • дорогие ипотечные кредиты с реальными ставками более 15% годовых;
  • нестабильность доходов и неуверенность в завтрашнем дне;
  • риски разрушения жилья в результате боевых действий или обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия собственника, принадлежит другим лицам или находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого следует заключить соответствующий договор.

