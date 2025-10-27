Большинство украинцев не спешит покупать квартиры: почему и какое жилье выбирают

Большинство украинцев сегодня выбирают квартиры эконом- или комфорт-класса в ценовом диапазоне до $50 тысяч, предпочитая готовое жилье, куда можно заселиться сразу. При этом многие откладывают покупку из-за высоких цен, дорогих кредитов и неуверенности в завтрашнем дне во время войны.

Об этом OBOZ.UA сообщили специалисты одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Несмотря на войну, сложную экономическую ситуацию и дорогие кредиты, часть украинцев продолжает планировать покупку собственного жилья, однако темпы этого процесса остаются медленными.

Главным сдерживающим фактором остается финансовая неопределенность и риски, связанные с войной. Согласно исследованию, 31% опрошенных украинцев планируют приобрести жилье уже в этом году – это на 3% больше, чем в прошлом году. В то же время количество тех, кто не рассматривает покупку недвижимости вообще, сократилось до 10%. То есть, спрос постепенно оживает, хотя он все еще далек от довоенного уровня.

Подавляющее большинство потенциальных покупателей (75%) предпочитает квартиры. Дома или дачи интересуют лишь незначительную долю украинцев, ведь для многих важнее удобное расположение, доступ к инфраструктуре и безопасность.

Что касается бюджета, то 63% респондентов планируют потратить на жилье до $50 тысяч, и только 10% готовы заплатить более $100 тысяч. Такие показатели свидетельствуют, что большая часть рынка ориентирована на эконом- и комфорт-класс, тогда как элитная недвижимость остается нишевым сегментом.

Большинство украинцев, которые рассматривают возможность покупки, делают это из стремления улучшить условия проживания или жить отдельно от родственников. Интересно, что 22% респондентов планируют инвестировать в недвижимость и эта доля выросла на 4% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на риски, инвестиции в жилье остаются одним из самых стабильных способов сохранения средств для украинцев.

Большинство опрошенных (57%) не имеют четких предпочтений между первичным и вторичным рынками – главное, чтобы цена и условия были выгодными. Однако 31% выбирают только вторичное жилье, а 12% только новостройки.

Главные аргументы в пользу новостроек – новая инфраструктура, современная архитектура и привлекательный вид домов, этот фактор за год стал важнее на 11%. Также часть покупателей видит преимущество в возможности воспользоваться государственной ипотечной программой еОселя, однако таких только 28%.

Главным недостатком покупки в новостройке украинцы называют риск недостроя или задержки сдачи в эксплуатацию. Значительно вырос и страх того, что дом могут сдать без базовых коммуникаций – воды, газа или электричества (+11% за год). Также покупателей отпугивает необходимость ждать завершения ремонта, что в условиях войны может затянуться на неопределенный срок.

На вторичном рынке стабильно привлекают готовность к заселению, возможность увидеть реальное состояние квартиры и поторговаться. За год вырос интерес к таким критериям, как возможность оценить район, соседей и расходы на коммунальные услуги (+12%).

Для многих украинцев сегодня важно не только иметь крышу над головой, но и чувствовать себя безопасно, иметь рядом укрытие, больницу, школу и транспорт. Несмотря на рост интереса к недвижимости, значительная часть населения все же не готова к покупке. Основные причины:

высокие цены на квартиры , которые не снизились даже несмотря на военное положение;

, которые не снизились даже несмотря на военное положение; дорогие ипотечные кредиты с реальными ставками более 15% годовых;

с реальными ставками более 15% годовых; нестабильность доходов и неуверенность в завтрашнем дне;

и неуверенность в завтрашнем дне; риски разрушения жилья в результате боевых действий или обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия собственника, принадлежит другим лицам или находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого следует заключить соответствующий договор.

