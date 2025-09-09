Цены на нефть "переписали" после заявления Трампа: что происходит на рынке

Мировые цены на нефть выросли примерно на 0,5% – до $66,37 за 1 баррель эталонной Brent и до $62,58 американской West Texas Intermediate (WTI). Котировки подтолкнули вверх решение ОПЕК+ увеличить добычу и перспектива новых санкций против России.

Об этом сообщает Reuters. Аналитики подсчитали, что 9 сентября биржевая стоимость нефти выросла:

Brent – до $66,37 за баррель (на $0,35, или +0,53%);

(на $0,35, или +0,53%); WTI – до $62,58 за баррель (на $0,32, или +0,51%).

Что решили в ОПЕК+

7 сентября восемь членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+) договорились увеличить добычу с октября на 137 тыс. баррелей в день. Это оказалось значительно меньшим объемом, чем прогнозировали аналитики – в июле картель увеличивал добычу на 411 тыс. баррелей в день, а в августе и сентябре – на 555 тыс.

"Это знаменует собой отмену сокращений, которые должны были оставаться в силе до конца 2026 года, и компенсация простоя в течение последних месяцев", – заявил старший стратег по сырьевым товарам ANZ Дэниел Хайнс.

Учитывая более быстрый рост добычи ОПЕК+ и более низкий, чем ожидалось в начале года спрос, основным двигателем цен стал избыток предложения на рынке сырой нефти, заявили в Haitong Securities.

Другие факторы

Котировки также стали реакцией на спекуляции относительно усиления санкций против России после того. В частности, о готовности перейти ко второму этапу ограничений заявил президент США Дональд Трамп.

Новые санкции также могут повлиять на способность РФ поставлять свою дешевую нефть на мировые рынки. Соответственно это может способствовать дальнейшему росту цен.

Кроме того, на следующей неделе в США состоится заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки на четверть пункта в 89,4%. Поскольку более низкие ставки снижают стоимость потребительских займов, это может стимулировать экономический рост и спрос на нефть.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 3 сентября ЕС, Великобритания, Швейцария и Канада снизили потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, введя динамический механизм "минус 15%" от рыночной цены. Цель ограничения – сократить доходы Кремля от экспорта, не нарушая глобальной стабильности рынка энергоресурсов.

