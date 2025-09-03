Новый "потолок" цен на российскую нефть вступил в действие: как работает механизм

ЕС, Великобритания, Швейцария и Канада с 3 сентября снизили "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, введя динамический механизм "минус 15%" от рыночной цены. Цель ограничения – сократить доходы Кремля от экспорта, не нарушая глобальной стабильности рынка энергоресурсов.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Решение стало частью 18-го пакета санкций ЕС против России и вступает в силу для контрактов, заключенных после 20 июля 2025 года.

К ограничению присоединились не только страны Евросоюза, но и Швейцария, Великобритания и Канада, что подчеркивает международный характер санкций. Для сделок, подписанных до этой даты, сохраняется старый уровень – $60 за баррель, который будет действовать до 18 октября 2025 года.

Ключевое отличие нового пакета санкций – плавающая, а не фиксированная цена. Теперь предельный лимит будет рассчитываться на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти за последние 10-22 недели, а не устанавливаться сразу на конкретной сумме. Инициатива динамического ограничения принадлежит Еврокомиссии и была предложена 11 июля 2025 года.

Начальная цена около $47 за баррель была рассчитана исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели минус 15%. Пересмотр ценового "потолка" будет происходить каждые шесть месяцев, что является более стабильным механизмом, чем предыдущие предложения пересмотра каждые три месяца. Для нефтепродуктов ограничения остаются без изменений:

легкие нефтепродукты – $100 за баррель;

тяжелые – $45 за баррель.

Потолок цен на российскую нефть впервые появился в декабре 2022 года, когда страны ЕС и "Большой семерки" (G7) решили ограничить продажу морским путем до $60 за баррель. Цель – сократить доходы Кремля от экспорта энергоносителей, не нарушая при этом глобальную стабильность рынка и предотвращая дефицит нефти.

Если Россия пытается продавать нефть дороже установленного лимита, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещено обслуживать такие поставки. Компании обязаны тщательно проверять документы, чтобы убедиться, что покупка российской нефти не превышает установленного ограничения.

Из-за падения мировых цен на нефть уровень $60 за баррель стал для Кремля комфортным и выгодным. Именно это побудило ЕС и Великобританию настаивать на дальнейшем снижении лимита еще с мая 2025 года.

Аналитики ожидают, что новый динамический "потолок" в $47,6 за баррель существенно ограничит доходы России от экспорта сырой нефти, одновременно поддерживая стабильность мирового рынка энергоресурсов. Следующее обновление предельной цены ожидается 15 января 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на нефть стремительно выросли, Brent подорожала до 68,52 доллара за баррель, WTI до 65,02 доллара. Причиной стало опасение перебоев в поставках из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и ожидание возможного снижения процентных ставок в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!